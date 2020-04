El joven salmantino que vive el virus entre chabolas de inmigrantes

La cara más amarga del coronavirus se vive también en lugares que ya de por sí están condenados a la pobreza y a la marginación social, como los asentamientos de temporeros, en su mayor parte africanos, que llegan a Huelva para trabajar en el campo. Juan Guillermo Clavo, un joven peñarandino que trabaja en un instituto de Secundaria de la capital onubense como profesor de Educación Física desde hace una década es uno de los héroes anónimos que ayuda a los inmigrantes en su día a día, ahora mucho más complicado por el confinamiento.

“Aquí se vive igual que los últimos 15 años, entre palets y plásticos, sin agua, sin luz, sin papeles, con vergüenza de estar donde están, con la responsabilidad de enviar dinero a fin de mes a sus familias. La mayoría trabaja, levanta el país, nos llevan la comida del campo a casa, quieren pagar impuestos, crean riqueza. Ahora con el coronavirus no pueden salir de la chabola, les llevamos más cerca el agua y algo de comida nuestra asociación y otras ONGs. Abandonados se sienten desde que pisan España y la solución es una alternativa habitacional digna y la eliminación del racismo institucional con leyes de extranjería injustas y una burocracia excesiva. Ellos y ellas no son ilegales, ilegal es el empresario que fabrica en Bangladesh y cotiza en Suiza”, comenta.

Cuando nada se tiene, poco se puede perder y Juan Guillermo Clavo explica que las necesidades son las mismas que hace 15 o 20 años. “Necesidades primarias: trabajo, agua, luz, casa, libertad. Nuestra asociación, dada la inacción política, ha apostado por construir un albergue a través del mecenazgo, con pequeñas aportaciones económicas de personas anónimas. Hago un llamamiento para que conozcáis el proyecto en las redes sociales de Asnuci”, afirma.

Sobre las semanas de confinamiento, el profesor comenta: “¿Qué confinamiento es posible en chabolas donde duermen cinco personas?, allí el confinamiento ya existía. En realidad a muchos les afecta, hay gente sin trabajo que no pueden salir a buscar, el transporte también les afecta para desplazarse”. Sorprendentemente, de momento no hay ningún caso de coronavirus entre los temporeros y aclara que “atención sanitaria reciben, siempre se les atiende en los centros de salud. Esperemos que la cosa no cambie aún más a peor”.

La atención en los asentamientos se organiza desde la asociación Asnuci, a la que pertenece. “Está formada al 99 por ciento por africanos, es asamblearia y somos más de 1.500 socios. Tenemos una sede o centro de día con duchas, zonas comunes con wifi para que hablen con sus familias y carguen el móvil, asesoramiento jurídico de un abogado voluntario, atención por parte de una trabajadora social, clases de español que imparten voluntarias, un equipo de fútbol que llevo yo mismo. Ahora la sede está abierta en horario reducido, pero sólo pueden entrar de uno en uno. Tras solicitar auxilio para esta situación excepcional, la administración local puso a disposición un camión cisterna de agua del que nos encargamos para repartirlo por los más de siete asentamientos que existen alrededor del municipio”, señala. El profesor reconoce que “en la asociación tienen un vínculo, algo a lo que agarrarse. Esta asociación es altruista y muchos años ha subsistido de las cuotas de los socios (africanos) para pagar el local. Buscamos el empoderamiento del trabajador del campo, no pretendemos dar caridad.

El peñarandino afirma, por último que: “Siempre el mundo mira para otro lado, hay racismo institucional y aporofobia. Es triste los comentarios que se escuchan cada día hacia los más vulnerables. Esperemos que a raíz de conocer la realidad seamos más sensibles, empáticos, y que las administraciones competentes tomen soluciones y no parches. ¡Las fronteras matan más que el coronavirus!”.