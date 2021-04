Hablar de Guijuelo es hacerlo de uno de los productos agroalimentarios estrella de toda la gastronomía española: el jamón ibérico. Un producto que sabe bien en cualquier lugar y circunstancia, aunque, sin duda, uno de los mejores lugares para hacerlo es en la propia villa de Guijuelo. El lugar donde generaciones de guijuelenses llevan trabajando para sacar al mercado el mejor producto derivad del cerdo ibérico. Y es que la labor de las industrias familiares de Guijuelo tiene al jamón como punto de partida de una cada vez más amplia gama de productos, ya sean elaborados o frescos ya que también puede degustarse el lomo, la paleta o los ricos embutidos, además de numerosas creaciones gastronómicas con las diversas piezas del animal.

La hostelería de Guijuelo ofrece al visitante numerosas posibilidades para degustar estos productos, así como las fábricas y tiendas abren sus puertas para que los visitantes puedan adquirirlos y llevárselos a su lugar de origen. Cuentan para ello con el respaldo y la promoción que lleva a cabo el Ayuntamiento de la localidad, que no ha desaprovechado ni los momentos de pandemia para apoyar al sector con campañas de promoción. Y es que, aunque haya límites fronterizos, la venta por internet también puede hacerse. No obstante, el Consistorio no olvida la apuesta presencial que ha hecho en diferentes certámenes turísticos a lo largo y ancho de España y Portugal y, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, podrá retomarlo. Ha llevado el nombre de los producto de Guijuelo por todos los lugares e, incluso, ha organizado muestras de cocina con chefs y cocineros como Fran Vicente en la última edición de Fitur, entre otros.

Este año no pudo celebrarse la matanza, pero llegará 2022 y llegará febrero con más fuerza. Esa es la esperanza al igual que en junio de 2022 está prevista la Feria de la Industria Cárnica para volver a colocar el nombre de Guijuelo entre los municipios punteros del sector.

Contenido patrocinado por el Ayuntamiento de Guijuelo