El INE detecta irregularidades en el censo electoral de esta localidad salmantina

La Oficina del Censo Electoral dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha considerado “no justificado” el incremento del censo de población en Aldeavieja de Tormes y ha pedido explicaciones por ello al Consistorio.

Según se conoció este miércoles, Aldeavieja es la única localidad de Salamanca señalada dentro de la Comunidad Autónoma, donde se ha pedido información a otros 44 ayuntamientos, abriéndose ahora un procedimiento de impugnación de seis días. Según recoge una información de agencias, el INE publica esta relación de entidades locales en cumplimiento del punto tercero de la instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre las reclamaciones administrativas que los representantes de las candidaturas y de las formaciones políticas pueden formular a la Oficina del Censo Electoral, fuera del periodo electoral, en relación al Censo Electoral de entidades locales, por haber dado lugar a la comunicación a la Junta Electoral Central.

La Oficina del Censo ha pedido explicaciones por sospechas de un empadronamiento significativo por cuestiones electorales, dada la cercanía de las municipales del 28 de mayo, aunque este extremo no está confirmado. El alcalde de la localidad, Juan Antonio Díaz, explicó ayer que “al ver la evolución del Censo le salen más personas que con una evolución normal y esas variaciones hay que contestarlas. Se inicia un procedimiento para comprobar si la residencia es efectiva y si no se atestigua dicha residencia, se da la baja de oficio. Damos cumplimiento a lo que nos pide el INE”. El Ayuntamiento, continua, “ha seguido el procedimiento, se ha mandado una notificación y se va a mandar otra”, concluye. El concejal popular y exalcalde, Miguel Alonso, explicó que la cuestión tiene su origen en “unas cinco o seis personas que se querían empadronar y no han querido empadronarlos porque decían que no tenían vivienda allí y hay algunos que sí, cuando lo que necesitamos es más gente en los pueblos”.

El censo electoral a 1 de enero de 2023, arrojaba un total de votantes de 86 personas, mientras que en las elecciones autonómicas de febrero de 2022 estaban convocadas a las urnas 89 personas; es decir, tres personas más.