El imprescindible trabajo de los bomberos en la desinfección de los pueblos salmantinos

Javier Bautista, Feliciano Bárez y Diego García son bomberos voluntarios en el parque de Guijuelo. Trabajan como operarios municipales pero, en las últimas semanas, su papel se ha hecho más imprescindible en las labores de desinfección de todos los pueblos de la provincia que ha iniciado la Diputación a través de los parques de bomberos.

Experiencia no les falta. Javi y Feliciano llevan 18 años como voluntarios y Diego, cuatro, pero se han curtido en multitud de sucesos y ahora han de hacer frente a su labor contra el coronavirus y lo hacen con ganas. Explican cómo “nunca habíamos vivido una situación como esta” y consideran que su trabajo se realiza para que, en el conjunto de medidas desarrolladas, “sean eficaces y sirvan para algo. Al bicho no se le puede dejar un día de descanso”. Y ellos saben de lo que hablan porque llevan desde el 13 de marzo sin parar: “Hacemos la ruta de los pueblos que corresponden a nuestra comarca y hacemos hasta donde podemos llegar. Unos días diez-doce horas, otros ocho, lo que podemos. Nosotros llevamos desde el viernes, día 13, hasta el día de hoy sin parar nada. Descansamos por la tarde después de jornadas largas. Los fines de semana aprovechamos ir a Guijuelo porque los polígonos no tienen actividad y es más fácil porque no tienes impedimento ninguno para hacerlo”.

Tienen una zona de actuación muy amplia que han tenido que recortarles para que puedan llegar a todos. Según explican, “hemos estado haciendo sesenta pueblos, pero nos han quitado alguno, los más alejados hacia la zona de Alba. Teníamos Éjeme, Galisancho, Santa Teresa, Santa Inés o Sieteiglesias y esos se los han dado a Alba para liberarnos un poco. Pero llegamos a El Tornadizo, La Sierpe, Navagallega o Membribe. Tenemos unos 45 pueblos y este es el tercer repaso que damos”.

Son muchos kilómetros los que hacen todos los días y han cogido ya el hilo de dónde están los contenedores, los ayuntamientos, los centros médicos o los comercios y hacen el trabajo más rápido. Limpian hasta las gasolineras, por ser lugares de mucho tránsito y repasan de forma especial los entornos de las residencias de mayores.

Ellos recorren toda la comarca y ven que el confinamiento está funcionando. “No se ve a nadie, alguno a las vacas, pero si ya de por sí no tienen gente, ahora no se ve a nadie”, señalan. Además, con el nuevo decreto que paraliza la construcción ven que “se ha reducido mucho la actividad porque lo que más se veía era la albañilería y desde el jueves pasado nada. Siempre está el típico hombre mayor a la puerta de casa pero la gente, cuando nos ve, se mete en casa. También hemos echado alguna bronca como un día a dos hombres que estaban de paseo y les preguntamos que si los parecía bien que nosotros estuviéramos un domingo trabajando para paliar esta situación y ellos de paseo. Nos dijeron que teníamos toda la razón y se fueron para casa. Pero se ve poca gente, ni en pueblos más grandes como Ledrada, Los Santos o Cespedosa y por las tardes, mucho menos aún”.