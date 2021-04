El hospital de Béjar, en el ojo del huracán: Los pacientes no pueden ingresar

La reapertura de la planta de hospitalización en Béjar ha abierto una nueva polémica entre la plataforma en defensa de la Sanidad y la Junta de Castilla y León.

Fue el 21 de abril cuando Sacyl anunció el regreso de los médicos de urgencias y la reapertura de la zona de hospitalización. Sin embargo, la plataforma critica que no se han producido ingresos en estos días porque “los médicos no pueden hacer PCR” en lo que considera es “improvisada chapuza vergonzosa y ruin”. De hecho, la realización de esa prueba para comprobar si un paciente es o no positivo en coronavirus es uno de los protocolos que exige Sacyl para realizar ingresos en hospitalización. Así se lleva realizando desde el inicio de la pandemia pero, en el caso de Béjar, se aplica ahora por la reapertura de ese servicio cerrado hace trece meses por el cierre del hospital.

Ante esta situación, la portavoz de la plataforma, Marisa Díaz, afirma que existen al menos dos soluciones para esa situación. Por un lado, cree que “se pueden hacer ingresos de personas que están en Salamanca ocupando una cama cuando podían estar en Béjar porque son de la zona y tienen una PCR hecha” y, por otro lado, propone “hacer una prueba mientras el enfermo está en observación” para recibir allí el resultado.

Otro problema está vinculado al personal que antes de la pandemia se ocupaban de la zona de hospitalización. Se trata de un internista que pasa la consulta de lunes a viernes por las mañanas y los tres médicos de urgencias que “se encargan de la planta por las tardes, domingos y festivos si hay algún problema”. Sin embargo, Marisa Díaz afirma que, ahora, algunos médicos no quieren hacer esas tareas porque “quieren que haya tres médicos para tener más descansos” ya que “les están obligando a hacer más guardias”.

En este sentido, Díaz explica que “creemos que ni tienen ni han tenido nunca un proyecto para el hospital de Béjar” porque “creían que lo iban a dejar cerrado y que nos íbamos a callar”. Además, asegura que “lo han abierto porque políticamente les interesa” ya que “hicieron una promesa” pero “ se pasan la pelota unos a otros mientras pierden los pacientes”. Y con respecto a los médicos, concluye que “si quieren plantarse y no hacer más guardias, lo pueden hacer por los medios legales contra la administración y no contra el pueblo de Béjar, que también tiene sus derechos”.