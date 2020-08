El Gobierno excluye al Alto Tormes de las reparaciones por las riadas de diciembre

Cuatro localidades de la provincia de Salamanca esperaban desde el mes de enero noticias sobre la petición de declaración de zona catastrófica por la histórica riada que sufrió el río Tormes en diciembre de 2019, aunque el Gobierno parece que finalmente se ha olvidado de ellas, según se confirma en el Real Decreto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.

En concreto, el Gobierno establece medidas de apoyo a las “provincias de Huelva, Jaén, Albacete, Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid, Zamora, La Coruña, Orense y Pontevedra, así como al Principado de Asturias, Cantabria y Extremadura, por los sucesos causados por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en diciembre” y deja fuera a Salamanca, que no aparece en esa relación de provincias afectadas, pese a que el Tormes se desbordó provocando importantes daños económicos en propiedades públicas y privadas en El Tejado, Puente del Congosto, Bercimuelle y Cespedosa de Tormes. Todos ellos pidieron la declaración de zona catastrófica pero las ayudas no han llegado porque el Consejo de Ministros no contó con los daños sufridos en la provincia en diciembre. Unas pérdidas que también se extendieron a otras zonas, como el cauce del Alagón en San Esteban de la Sierra.

La provincia sí ha sido beneficiada por los sucesos del temporal Dana de septiembre del año pasado, cuando la lluvia y el granizo provocaron inundaciones en localidades como Ciudad Rodrigo, Matilla de los Caños o Endrinal y causaron también el hundimiento de un tramo de carretera en Valero. El Real Decreto establece subvenciones de hasta el 50% de su coste para proyectos de reparación o restitución de infraestructuras que ejecuten ayuntamientos, diputaciones, comarcas, mancomunidades y comunidades autónomas uniprovinciales. Sin embargo, ayuntamientos como los de Puente del Congosto y Cespedosa de Tormes y la entidad local de Bercimuelle han gastado miles de euros en reparar infraestructuras dañadas por la riada sin que hayan recibido respuestas hasta el momento.

El alcalde de Puente del Congosto, Ángel Rosado, lo ponía de manifiesto recientemente cuando hablaba de desamparo con la declaración de zona catastrófica después de ocho meses desde que se tramitó la solicitud.

Hasta el momento, desde el Gobierno central no se ha detallado el alcance de las ayudas por los daños de septiembre ni dado explicaciones de por qué se han quedado fuera las pérdidas producidas en diciembre.

En concreto, la riada del Tormes provocó inundaciones en viviendas, arrancó parte del alcantarillado de Puente del Congosto y destrozó el chiringuito de la zona de La Bardera en la misma localidad. También se llevó bloques de piedra del puente medieval y dañó el canal de la central hidroeléctrica. En Bercimuelle inundó la sala de bombeo y en Cespedosa de Tormes el agua se llevó las bombas de captación de agua corriente.