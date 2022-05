El fin de una de las orquestas más clásicas de Salamanca

Nati del Amor formaba junto con su marido Julio Vicente la orquesta Pensilvania, que daba trabajo a una docena de personas y que ha sido una de las que ha dejado la actividad tras la pandemia.

–¿Cómo fue la decisión de dejar la orquesta después de dos décadas de historia?

–La situación por la pandemia la hemos sufrido todos pero nuestra decisión de dejar el mundo de la verbena no ha tenido que ver el 100% la pandemia. Ha sido una decisión personal por situaciones nuestras personales, como que tenemos una hija, el tener que volvernos a plantear las giras que se hacían sin poder dejar a nuestra hija con alguien y ha sido el gran detonante de decir que no seguíamos. Ya era un pensamiento que teníamos antes de la pandemia; no puedo decir que si no hubiese habido pandemia seguiríamos con la orquesta, no sé que decir. Ayudó a tomar la decisión decir que si en estos dos años hemos podido seguir adelante sin facturar absolutamente nada por qué no vamos a seguir ahora que todo ha cambiado. Veíamos cierta incertidumbre porque si había un rebrote nos podían echar una fecha para atrás con todo el trabajo que conlleva. Pensilvania tenía 20 años y mi marido llevaba en el mundo de la música 40 años porque empezó con 7 años con su padre, que también era músico, y con 47 lo ha dejado.

–¿Cuantas galas tenía contratado el grupo para el año 2020?

–En 2020 teníamos toda la campaña vendida y, de la noche a la mañana, se quedó a cero. Veníamos haciendo unas 80 galas anuales y, en 2020, de enero a marzo, hicimos 10-12 y llegó el parón. De las 80 anuales teníamos vendidas unas 65. Es decir, estaba vendido el 80% del año y de la noche a la mañana, lo que nos pasó a todos, cero. Empezaron a llamar que para el año siguiente pero, ¿cómo sobrevivo yo hasta el año que viene teniendo créditos que pagar e ingresos cero?. Se te viene el mundo encima y piensas que te tienes que poner las pilas y buscar la vida como sea y todo de la noche a la mañana.

–¿Cual ha sido esa solución? ¿En qué ha cambiado la vida tras el mundo de la verbena?

–Estoy en un proyecto muy bonito. Me he asociado con mi cuñado en un restaurante en el polígono de Los Villares que él regentaba desde hace 15 años y ahora he entrado yo con él. Acabamos de inaugurar esta semana. Supercontentos porque ha tenido muy buena aceptación.

–¿Qué pasó con el resto de integrantes de la orquesta? ¿Siguieron en el mundillo?

–Eran diez músicos y cantantes en el escenario y dos técnicos. Yo era técnico de sonido y mi marido el baterista. Nos dio mucha pena porque la gente que teníamos contratada era por temporalidad y nos pilló que no habíamos empezado la temporada con lo que no estaban contratados y ellos lo han tenido bastante más complicado que nosotros porque éramos autónomos y alguna ayuda sí que nos dieron por ser autónomos, pero ellos, como eran temporales, no les han reconocido la ayuda. Cada uno se ha tenido que buscar la vida y la mayoría de la gente al final se ha ido del mundo de la música porque están haciendo otros oficios.

–Además, el hecho de cerrar en marzo implicó que muchos trabajadores del sector no estaban aún dados de alta de cara al verano...

–Fue un palo muy grande para todos, entiendo cuando se habla de la hostelería y lo que ha sufrido, pero yo creo que como el mundo del espectáculo ninguno. Han sido dos años sin facturación... facturación cero. ¿Quién mantiene una empresa dos años facturando cero? En nuestro caso, en la época de invierno las altas eran por actuación y en verano es cuando se hacía todo el alta de temporada. A ellos no se les reconoció la ayuda a ninguno y nos dio mucha pena pero es que tampoco podíamos hacer nada.

–¿Cabe la posibilidad de regresar al mundo de la música?

–Nunca se puede decir que no y, sobre todo mi marido, que se ha dedicado toda su vida no dice que no para siempre. Le encantaría seguir en contacto con el mundo de la música porque lo ha mamado. Ha sido su mundo de toda la vida. Él fundó la orquesta y yo me uní luego. Hemos tenido muchos momentos muy bonitos y también ha habido momentos muy difíciles. Se plantea no dedicarse al mundo de la verbena, pero poder volver para disfrutarlo y no para sufrirlo como ha pasado muchas veces. Cuando eres músico pero no tienes una responsabilidad más allá de tu trabajo e irte a casa, bien, pero cuando también tienes la responsabilidad de comprometerte con un número de fechas con tu gente, de sacar esas fechas, el trabajar con los ayuntamientos y tener la responsabilidad de defender tu trabajo se vive de otra manera. En las últimas actuaciones no disfrutaba por la responsabilidad que conllevaba llevar la empresa.

–Una de las quejas del sector en tiempos de pandemia era que no se conocía bien el sector del mundo del espectáculo, ¿cierto?

–Muy poca gente comprende lo que es el mundo de la verbena. El estar de gira y tener que explicar en un hotel que tú necesitas dormir una mañana y no una noche, que necesitas comer a las cinco de la tarde porque es a la hora que te puedes levantar porque has llegado de actuar y te acuestas a las 8 de la mañana. Muy poquita gente entiende todo lo que nosotros llevamos por nuestro trabajo. Algunos piensan que se trata de un hobbie, de un grupo de amigos que nos sacamos un sobresueldo en verano, pero no es así y vivimos de ello durante todo el año y mi facturación ayuda a mucha gente, a hosteleros cuando duermo por ahí, a talleres porque tengo cinco vehículos que pertenecen a mi empresa, ayuda a las familias de mis músicos, que viven de ello también. En estos dos años hemos tenido que ver cosas que te hacen pensar que somos unos totales desconocidos. Tienes que preparar repertorio, puesta en escena, los vehículos, los equipos; yo preparaba vestuario, puesta en escena... Estos dos años nos han hecho ver lo desconocido que era nuestro mundo y lo poco valorado que estaba. No han entendido que teníamos un familia a la que mantener y que de la noche a la mañana nos hemos visto con una mano delante y con otra detrás.