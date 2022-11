El envejecimiento de esta localidad salmantina: “La mayoría, de 80 para arriba”

Julio, el panadero de La Horcajada (Ávila), se acaba de jubilar. Era uno de los dos que llevaban el pan tres veces a la semana a la localidad de Navamorales, ubicada en el Alto Tormes, lindando ya con la provincia de Ávila. No tendrá relevo y se quedan sólo Alberto y Elena, los panaderos de Puente del Congosto (aunque ella es natural de Navamorales) como los encargados de abastecer a los vecinos de la localidad, casi todos gente mayor.

La desaparición de vendedores ambulantes como Julio el panadero o, anteriormente, el bar, son unos ejemplos más de la situación del medio rural, que poco a poco va perdiendo población y, de la poca que se queda, en su mayor parte es de edad avanzada. Y es que, como señala un vecino de la localidad, “la mayoría tiene de ochenta años para arriba”. Totalmente cierto. Y es casi dos tercios de los vecinos empadronados en el pueblo, vivan o no allí, tienen ochenta o más años. Por el contrario, según los datos del censo de 2021, sólo había seis personas menores de cincuenta años.

Paradojas de la vida, el pueblo se llena de vida en verano. Más de 500 personas, muchas de ellas muy jóvenes, disfrutan del mes de agosto en la tierra de sus orígenes y de las fiestas de verano. Las de octubre, que son las patronales en honor a la Virgen del Rosario, también congregan a gente durante un fin de semana, pero poco más. “Según pasaron las fiestas, se marcharon muchos y en breve se irá alguno más. El de la fruta comentó que vaya ‘bajón’ que había dado porque un día después de las fiestas atendió a ocho personas”, relata un vecino.

Jesús es aficionado a la fotografía, vive en la zona y, de vez en cuando pasa por el pueblo para fotografiarlo. Ahora está con los árboles, que comienzan a mostrar el color amarillo del otoño. Explica que hay veces, sobre todo en invierno y en días fríos en los que se puede cruzar el pueblo, que tiene una amplia extensión de casco urbano y no encontrar a nadie, aunque, desde luego, no es un problema único. Además, por si fuera poco, las “ayudas” de las administraciones sirven de poco a veces. Higinia Rollán denunciaba en abril del año pasado los problemas para viajar en autobús por el recorte de viajes a Madrid. Año y pico después, el problema persiste, muchos hijos de Navamorales no saben cómo viajar y, lo peor de todo, es que la administración correspondiente no se ha ocupado de ello.