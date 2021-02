El emotivo vídeo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo: “El próximo año lo celebraremos como se merece”

“Este año no habrá metamorfosis y no dibujaremos el rectángulo mágico en nuestra histórica y querida plaza. No habrá concierto de martillos, clavos y madera. Este año seré una campana más que marca las horas”. Estás son algunas de las frases que acompañan al emotivo vídeo que ha publicado este viernes el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para recordar que estos días se estaría preparando una edición más del Carnaval del Toro. La pandemia del coronavirus ha obligado a decretar sus suspensión, pero eso no quiere decir que su recuerdo desaparezca en la memoria de todos los mirobrigenses.

Junto a imágenes de los símbolos de esta celebración, el vídeo concluye con un mensaje para la esperanza: “Ten presente siempre una cosa muy importante: el Carnaval del Toro vive en ti y volverá. Hasta ahora no te habías dado cuenta de que amas el Carnaval del Toro”. El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, también ha difundido un mensaje de responsabilidad y de optimismo: “Estamos con un sentimiento de tristeza, pero tenemos que afrontar el momento con decisión y responsabilidad pensando en que el año próximo tenemos que celebrarlo como se merece. Quiero apelar a la unidad. Pienso en quienes están en Ciudad Rodrigo, pero sobre todo en los que viven fuera y se acercaban para disfrutar de su familia. Con toda ilusión y esperanza tenemos que pensar que vendrá un tiempo mejor”.