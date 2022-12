El edificio municipal de Peñaranda repleto de goteras

La falta de mantenimiento de un edificio municipal en Peñaranda se ha agravado estos días de intensas lluvias. Esta situación ha sido dada a conocer por el Grupo Municipal Partido Popular de la ciudad, que a su vez, fue alertado por vecinos descontentos con esta situación. El mal estado de dicho edificio, antiguo colegio Comarcal de Peñaranda, hoy destinado a usos múltiples por asociaciones en actividades culturales y otras propuestas, sale a la luz estos días debido a goteras, desprendimientos de partes del techo y otra serie de cuestiones que al parecer tienen que ver con carencias “mantenimiento”.

“Las fuertes lluvias han dejado patente la falta de mantenimiento en el Comarcal”, explican los ediles populares. Este inmueble “ya con muchos años”, muestra carencias de atención que todo edificio necesita con el paso de los años. Ponen en evidencia que las lluvias han agudizado una situación que “ya era real”, debido a una “falta de mantenimiento, que de haber existido hubiera impedido esta situación”.

El inmueble es antiguo pero goza de unas características idóneas para el uso al que se dedica. Sus grandes dimensiones permiten dar cabida a numerosas actividades, asociaciones, e incluso algún museo o colección. No obstante, el tiempo ha hecho mella en la edificación y parece requerir de una necesaria intervención, cuanto menos que evite posibles riesgos. El Grupo Popular pide “soluciones cuanto antes para evitar que el problema se agrave”. La situación es de “goteras por distintas zonas, techos que se han caído, baños que no tienen agua o cables colgando”, detallan . Esta situación obliga a que muchas actividades que se llevaban a acabo en el mismo no se puedan realizar. Además, en este edificio se guardan alimentos que después se reparten a familias que los necesitan. Desde el Grupo Popular instan al equipo de Gobierno a que lleve a cabo un mantenimiento adecuado en estas instalaciones para evitar que el problema se agrave y el coste de solucionarlo se vea incrementado.

Por su parte, la alcaldesa, Carmen Ávila, explica que no se han olvidado de este edificio, más bien al contrario. “Está solicitada una subvención muy importante con fondos europeos”, para llevar a cabo un proyecto de remodelación. “Es más, no nos hemos gastado el dinero en pedir un certificado de eficiencia energética, era obligatorio para pedir esta subvención”, argumenta.