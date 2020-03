El drama de la residencia de Linares: “Si no se llevan a los sanos se van a morir”

La residencia de mayores de Las Salegas de Linares de Riofrío ha lanzado un SOO a las administraciones públicas para afrontar la situación que sufre desde hace varios días con el riesgo de bajas de varias trabajadoras con posibles síntomas de coronavirus, los mismos que tienen la gran mayoría residentes.

Fuentes del centro geriátrico indicaron a LA GACETA que precisan ayuda: “Pedimos que nos hagan la prueba y se hagan cargo de los mayores porque todas las trabajadoras estamos igual. Tenemos los síntomas”. Todo el personal tiene fiebre e indicios de coronavirus pero no pueden abandonar el centro: “Nos dicen que nos demos de baja, pero no podemos irnos a casa y dejarlos abandonados. Es un riesgo trabajar con síntomas si no nos hacen el test”. Por eso, señalan que han reclamado a la Gerencia que se haga cargo del centro o, al menos, de los mayores que no presentan síntomas aún. Y es que, como señalan, hay 14 auxiliares en el centro pero no hay médico “porque también ha dado positivo” y trabajan dentro de sus posibilidades con paracetamol y una bombona de oxígeno cuando los mayores enferman. En menos de diez días fallecieron cinco residentes: “Todos con los mismos síntomas; les baja la saturación y no pueden respirar. Estamos colapsados. Trabajamos de 8 de la mañana a doce de la noche y no podremos resistir mucho ese ritmo. Al final vamos a colapsar”.

En el caso de los mayores enfermos, dos de los internos están ingresados con positivo y en la tarde de este miércoles había otras dos personas con síntomas graves en el centro. Quedaban catorce más, de un total de 33 personas, con síntomas similares. Restan, por tanto, personas sin contagiar y, ante esa situación, piden también que se trasladen a otros centros para evitar el contagio porque no hay habitaciones individuales para atenderlos a todos. “Si no sacamos a los sanos, se van a morir. Algunos están bien y no podemos aislarlos. Los hay que no tienen síntomas y corren un riesgo. Que los trasladen a otras residencias”, añaden.