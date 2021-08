El director salmantino de “Españoles por el Mundo”: “Desde fuera, se ve España con más cariño y se valora más que desde dentro”

Todos los veranos, Ricardo Sánchez Montero se desplaza a Nava de Béjar para disfrutar de unos días y no perder el contacto con sus orígenes y sus recuerdos de la infancia.

–Tiene la suerte de haber nacido en Nava de Béjar, en el día del patrón, ¿se siente un navero de pro, pese vivir en Madrid?

–Nací en Nava de Béjar un 4 de agosto. Mis padres estaban viviendo en Alemania y volvieron a España para que naciera en el pueblo. Me he criado en Madrid, pero he sido fiel a la Nava y cuando mis abuelos vivían aquí, pasaba los veranos con ellos. Ahora sigo viniendo todos los años y soy un navero de pro porque fui de los últimos que nació en el pueblo.

–¿Cómo fueron sus inicios en televisión?

– Estudié Ciencias de la Información y empecé a trabajar en el mundo del espectáculo, la publicidad, el cine y televisión. Mis inicios fueron en la Expo de Sevilla, donde hice espectáculos y a partir de ahí, trabajé en televisión.

–¿Cómo llega un navero al programa de el “Gran Prix”?

–Trabajar en este tipo de oficios es un privilegio porque llevas la ilusión a la gente y aquel programa, en el que participaron Béjar y Guijuelo, era un acontecimiento de ilusión ya que los concursantes peleaban porque su pueblo ganara e, incluso, el público. Fue casualidad y la vida me fue llevando a ese trabajo. Después del “Gran Prix”, trabajé en “De domingo a domingo”, “Qué apostamos” y otros concursos.

–¿Cómo fue la participación de Béjar en el “Gran Prix”?

–Me hubiera gustado llevar a mi pueblo, pero no podía ser ya que se necesitaba lugares con gente joven. Estaba buscando y contactamos con el entonces alcalde, Alejo Riñones, y lo organizamos.

–¿Y cómo empezó en “Españoles por el mundo”?

–Llevamos siete temporadas y me fascina porque es contar la vida de gente como todos nosotros, pero en otros países. Ves cómo los españoles se adaptan y se integran en cualquier país del mundo. Su ejemplo sirve para todos. Mi papel es decidir a qué destino vamos, elegir las personas que van a ser nuestros anfitriones y luego, me encargo de la parte de edición, de cómo verá el público el programa. Hay una temporada pendiente de emisión, que se hizo justo cuando empezaba a oírse hablar de la pandemia. Fuimos a Egipto y a China. Cuando el equipo regresó de Harbin en China, el equipo hablaba de un virus y que la gente llevaba mascarillas y estaba confinada.

–¿Qué diferencias ha encontrado en los programas antes de la pandemia y después?

–Antes decidíamos a qué países del mundo viajábamos y qué tipo de españoles encontramos. Y ahora, vamos donde se puede porque vemos qué países no están cerrados y tienen días de cuarentena. La temporada que ya se ha emitido este año, se hizo a finales de 2020 y principios de 2021 en plena pandemia. Era curioso ir a ciudades como Roma y ver vacías la plaza de San Pedro o la Fontana de Trevi, sin gente. Esa temporada es un documento de lo que nos ha tocado vivir.

–¿Ha encontrado algún navero por el mundo?

–No, pero los hay. Me hace ilusión porque hemos encontrado a gente de Salamanca. En Washington coincidimos con una chica de Guijuelo y su pareja, un norteamericano, que se iban a casar. Queda esa asignatura pendiente y tengo familia en Francia y Argentina, pero no ha coincidido.

–¿Cree que los españoles somos más patriotas fuera que dentro?

–Desde fuera, se ve España con más cariño y se valora más que desde dentro. Recuerdo a un piloto que vivía en Estados Unidos y tenía la bandera de España en su casa pero, por encima, estaba la de USA porque no se puede poner una bandera sola que no sea la de aquel país. Aquí parece que pones una bandera y te están catalogando de algo.

–¿Y cree que España está más valorada fuera que dentro?

–Sí. Tenemos dos cosas que se valoran: nuestro pasado y cultura y las costumbres que tenemos. El legado español se valora mucho.

–¿En que trabaja ahora?

– Mientras comienza “Españoles por el mundo”, estoy trabajando en “Madrileños por el mundo” que se emite en Telemadrid con un formato muy similar.