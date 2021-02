Salvador Sanz es propietario de una funeraria en Béjar que, durante el inicio de la pandemia en los meses de marzo y abril, vivió los peores momentos como profesional en sus cuarenta años de experiencia. Su crematorio recibía a diario cuerpos procedentes de Madrid para incinerar por el colapso que sufrieron las instalaciones de la capital. En esta tercera ola, con el mayor nivel de contagios en Béjar de toda la pandemia, la situación es diferente.

–¿Cómo se está viviendo esta tercera ola? ¿Hay la misma saturación que en marzo o abril?

–La segunda ola fue bastante floja para nosotros en cuanto a fallecimientos por COVID. Esta tercera no llega a la del primer momento porque no tenemos la saturación de Madrid, pero estamos teniendo todos los días dos o tres servicios y de ellos quizás el 30% sea por coronavirus. Está habiendo bastante. No es lo de marzo y abril porque las residencias no están teniendo ninguno, de momento, más allá de lo que tuvo San Miguel tiempo atrás. Y luego, como Madrid no tiene tanto, no tenemos ese agobio de tener que ir a echar una mano allí.

–¿En qué medida ha bajado el volumen de fallecidos respecto a esos primeros meses?

–Si en marzo o abril eran 50 servicios por mes, en este mes de enero han sido 22. Es un mes fuerte, pero no tanto como sucedió en marzo, hay como la mitad o algo menos. Hay muchos contagiados en los hospitales, que están a tope, pero el índice de mortandad es mucho menor, al menos que yo note. Trabajamos como el doble que en condiciones normales, pero sin llegar a la barbaridad aquella del inicio de la pandemia.

–¿Se ha vuelto a la costumbre de celebrar entierros o siguen las incineraciones?

–Hay muchas más incineraciones. Del orden del 90%. Al cementerio hace que no voy bastante tiempo. Los de COVID se incineran prácticamente todos porque la gente piensa que es obligatorio y luego, los otros, aunque la persona fallecida no tenga COVID, hay familiares que sí y están confinados y la solución más aséptica y rápida es incinerar y luego Dios dirá.

–¿Difiere mucho la forma de trabajar y de sentir la situación respecto a aquellos trágicos momentos?

–Se lleva de otra manera y hay una cuestión que han acertado y es que la otra vez los velatorios se prohibieron y eso hizo mucho daño socialmente porque la gente no se podía despedir. Anímicamente, a la gente la machacó. Y ahora no se cierra, aunque sea con aforo limitado, para que la familia pueda despedirse y sea un poco menos doloroso. Para nosotros también es más positivo. Los fallecidos por COVID pueden velarse porque la caja está precintada y la familia, aunque con el dolor del fallecimiento, se puede despedir como siempre se ha hecho. En marzo la gente no podía asistir a nada y era un agobio para ellos y para todo el mundo. Está mucho más humanizado y, dentro de lo que cabe, las familias lo llevan mejor.

–¿Trabajan ahora para Madrid? ¿Y de Portugal, saben en qué situación se encuentra?

–Madrid tiene un atasco dentro de lo normal lo asumen y no tienen que pedir ayuda. A nivel de funeraria, cada zona asume lo suyo. En el caso de Portugal, están a tope, pero no nos he llegado nada. Si Portugal pide ayuda lo haría a las capitales. Badajoz, Salamanca, Zamora... Pero a localidades pequeñas es raro. Además, que yo sepa, no se está pidiendo ayuda. El problema lo tienen con los enfermos, pero el número de muertos se hacen con ellos. Aquí también está peor y el índice de mortandad es menor.

–¿Ha variado la edad de los fallecidos?

–La edad es un pelín más baja que al principio. No se si es que antes murió tanta gente de más edad que ahora ya no está, pero sí he notado que ha bajado un poco. Se enterró a miles de personas que fue un golpe tremendo, muchos de ellos mayores que ya no están y ha empezado más abajo. Puntualmente tengo gente más joven que también fallece por otras cuestiones, como puede ser cáncer o infarto.

–¿Respeta la gente con las restricciones de aforo en los velatorios?

–Velatorios hay muy pocos porque mucha gente no quiere hacerlos; luego, la gran mayoría no pone esquelas para no llamar a la gente. Lo mismo se pone sólo un 20% de las esquelas. Y de los que ponen esquelas se adaptan al aforo porque la gente ha cogido mucho miedo en esta tercera ola. Empezamos a ser conscientes de que nos toca a todo el mundo. Todo el mundo conocemos a gente que está malita y se mantiene el aforo bastante riguroso. Hay mucha gente que no baja y si va, está cinco minutos y se va. Tengo sala en Valdelageve, El Cerro, Cantagallo, Candelario, Santibáñez de Béjar y Larrodrigo. El funcionamiento es igual, aunque no se usan prácticamente los velatorios. No se hacen porque la gente en los pueblos prefiere no hacerlo. Prefieren dejarlo aquí e incinerarlo.

–¿El virus ha cambiado los hábitos a la hora de las ceremonias de despedida? ¿Y en cuanto a los adornos, flores, féretros...?

–Los curas vienen cada vez más al tanatorio porque, dentro de los que hacen velatorio, optan por hacerlo todo aquí en lugar de tener que moverse a la iglesia. Viene el cura, hace el responso y, como casi todo son incineraciones, la familia no sale de aquí. La flor no ha bajado. Los que sí lo tienen que haber notado son los marmolistas porque desde que se incinera, no se hacen tantas sepulturas. Antes todo el mundo era el cementerio y eran sepulturas y nichos, pero ahora son las cenizas. Nosotros, las flores las ofrecemos a la familia y le preguntamos qué quieren hacer. Normalmente, cuando es incineración no ponemos corona si no un centro, que tiene más salida y entonces, o se la lleva la familia si quiere o que nos diga a qué iglesia la llevamos y nos encargamos nosotros.