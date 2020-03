El cura salmantino que se ha vuelto ‘youtuber’ para no abandonar a sus fieles durante el coronavirus

Reconoce que aquella primera “experiencia” del domingo, en la que únicamente estuvo acompañado por una pequeña bola del mundo que situó junto a una vela, tuvo una acogida entre sus feligreses que no esperaba. “Me desbordó porque más de 200 personas se conectaron para seguir la eucaristía en directo y hoy el vídeo supera ya el millar de reproducciones”, afirma aún sin creérselo.

“La idea se me ocurrió de un día para otro cuando comenzaron las medidas preventivas. Pensé que era importante hacer una labor de concienciación y que la gente viera que yo también me quedo en casa, pero también quería animarles y poder rezar juntos”, cuenta. Sin más medios que su teléfono móvil, el pasado domingo se estrenó retransmitiendo en directo la eucaristía que celebró en la sala de estar de su casa. “Es verdad que se puede escuchar la misa por la radio o verla en algunos canales de televisión donde los encuadres son perfectos, pero al final creo que se pierde cercanía con la gente”, asegura.

En tiempos difíciles toca agudizar el ingenio. Eso fue lo que pensó el sacerdote Leo Ramos cuando la crisis sanitaria del coronavirus le obligó a confinarse en casa, igual que le ocurrió a la mayoría de sus feligreses. Lejos de rendirse y asumir la situación, pensó en la mejor manera de hacerles llegar la Palabra de Dios junto a “gotitas de esperanza” para que siguieran adelante. Si ellos no podían acudir a los templos, él se colaría en sus casas. Y lo haría a través de las redes sociales.

“En estos días hay que recurrir a la creatividad para romper barreras y que exista una comunión”

Don Leo, como le llaman sus feligreses de La Armuña, siguió con la experiencia y el lunes colgó en las redes sociales un segundo vídeo. “Iba a rezar la oración de Vísperas y pensé que también era un buen momento para contarle a la gente cómo me sentía con el confinamiento. Incluso les propuse que me dieran ideas para saber en qué podía echarles una mano estos días”. En esta segunda grabación se acordó de los sanitarios que combaten el coronavirus y también de quienes no tienen un techo sobre sus cabezas para protegerles.

Cuenta que esta necesidad de comunicarse con los demás le viene de su experiencia como misionero en Zimbabue, donde el hecho de no hablar ‘shona’ le puso las cosas difíciles al principio. “Cuando uno está en una cultura que no conoce tiendes a aislarte y por eso es importante desarrollar otros mecanismos de comunicación, que pueden ser una sonrisa, un juego... o ahora las redes sociales”, explica.

A pesar de la buena respuesta de los feligreses, el sacerdote deja claro que no es ningún experto en las redes sociales. “No soy youtuber, ni nada de eso, solo quiero animar a la esperanza y que la gente tenga un momento de alegría porque en muchas partes estarán confinados como nosotros, aburridos y de mal humor. A los cristianos ahora nos une el Espíritu Santo y también las redes sociales”, explica.

Además de transmitir un mensaje de esperanza en los vídeos, el sacerdote también cuenta cómo están siendo sus días de confinamiento. “Les abro mi hogar, les explicó lo que he hecho y comparto lo que pienso con la gente. Soy como los demás”.