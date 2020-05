El párroco de Guijuelo, Amable García, se ha convertido durante esta pandemia en la cara visible de la actividad de Cáritas en la zona. Y es que se ha erigido como el responsable de la actividad de la entidad para evitar, entre otros aspectos, que las personas voluntarias, muchas de ellas de edad avanzadas, se expongan al contagio.

Por eso, él se ha quedado al frente y lo explica para LA GACETA: “Por la peligrosidad de los contagios, el equipo de Cáritas está reducido a mínimos y, dado que en el equipo hay gente voluntaria bastante mayor, hay que mirar por ellos. Estamos la trabajadora social y yo. Ya hemos abrimos el miércoles y estamos atendiendo a las familias, pero, de momento, sólo nosotros dos”.

Él se ha encargado de distribuir las ayudas a los más necesitados y de canalizar otras entregas. Por ejemplo, las del maratón solidario impulsado por el centro deportivo municipal el pasado fin de semana. Se recaudaron 700 euros y alimentos. Según explica el párroco, “en el tema de alimentos, Cáritas no recoge, pero como en la maratón sí se aportaron alimentos. El equipo organizador, el Ayuntamiento y yo mismo llegamos a un acuerdo de repartirlo entre aquellas personas que tenían necesidad, pero el reparto no entra dentro de los rangos habituales de Cáritas. Sí entran los donativos para la gestión de las personas que tengan necesidades en la zona. Para nosotros el tema de alimentos es limitado”. Además, Amable García cree más acertada la entrega de las ayudas puerta a puerta de las familias necesitadas que la de alimentos: “Prefiero que tengan el dinero al producto porque es importante la privacidad de la persona. Estamos viendo estos días las colas que se preparan en Madrid o Barcelona. Esa gente ha perdido su integridad, salen en los medios aunque los rostros no se vean, Gracias a Dios. Eso no es digno. No es poco sufrir la necesidad de comer que encima salgan en las televisiones y a mí me resulta doloroso”. Unas necesidades que, como corrobora el párroco, se han multiplicado en los dos meses de confinamiento, en relación con los meses anteriores. En concreto, su labor ha llegado en estos días a 18 familias.