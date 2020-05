El confinamiento atrae animales salvajes a zonas habitadas de Salamanca

Las medidas de confinamiento marcadas por el Gobierno central por la pandemia del coronavirus con ausencia de personas en las vías y parajes públicos ha atraído a animales salvajes hasta zonas habitadas de la zona de Béjar.

Un joven residente en la urbanización de Santa Ana, Víctor José Nieto, grabó con su teléfono móvil un vídeo en el que una corza se adentraba en el parque existente en ese zona a plena luz del día en una situación que los vecinos reconocen “es poco habitual”. Al contrario que los jabalíes, cuya presencia es frecuente en esa zona para alimentarse, es la primera vez que los residentes en Santa Ana ven a una corza tan cerca de las viviendas. Víctor José Nieto explica que “al principio, pensé que era un perro” hasta que reconoce que “era una corza” porque “tiene mancha blanca en la parte trasera” en la zona anal. El joven aficionado a la caza explica que la temporada de caza del corzo tiene lugar en abril pero quedó suspendida por la pandemia y justifica la presencia del animal tan cerca porque “no hay movimiento de personas ni ruidos de coches” ya que “al más mínimo ruido, no se hubiera acercado” porque “el corzo es un animal esquivo y tímido”,

Esta misma justificación aportan el catedrático de Zoología de la Universidad de Salamanca, Miguel Lizana, y el biólogo Jaime Sánchez. El primero de ellos asegura que “los animales están recuperando zonas por las que normalmente no están, no se mueven o no se los ve dada que evitan a la gente por razones obvias, la caza fundamentalmente” y por tanto, el confinamiento ha llevado a los animales a ‘conquistar’ territorios habitados pero sin actividad humana en especies como “corzos, ciervos, jabalíes y demás herbívoros y carnívoros” concluye el catedrático.

Por su parte, Jaime Sánchez tiene esa misma teoría pero aporta más datos ya que, por un lado, “nos fijamos más en los animales ya que estamos en casa” y, por otro, “hemos perdido nuestra seña de identidad, que son los ruidos”. En este sentido, afirma que “los animales tienen menos miedo y recolonizan territorios” a la vez que “buscan nuevos hábitats animados por el abandono de cultivos y fincas para alimentarse en un momento de vulnerabilidad nuestra”. Finalmente, destaca la rapidez que tienen los animales en “colonizar” y ser capaces “de mostrar ese comportamiento”.

Avistamiento de otras especies a plena luz del día

La zona de Béjar no es la única en la provincia donde se han podido ver animales ya que también han sido vistos jabalíes, corzos y zorros entre Linares de Riofrío y San Miguel de Valero y Escurial.