El conductor bejarano que perdió la vista y la música le ha devuelto la ilusión

Su etapa musical o, mejor dicho, su regreso a la música comienza entonces: “Me abrazo más al concepto del acordeón y de la música porque es el recurso que tengo a dar un poco sentido a mi vida aparte de la maravillosa familia que tengo (mujer, hijos y, posteriormente, nietos). Soy tenor, era un buen acordeonista pero estuve muchos años que no ejercité y es una pelea evidente y no es lo mismo tocar con partitura delante que ejercitando, gracias a Dios, un buen oído musical. Hago actuaciones de solista con mi acordeón y en Béjar hice un concierto de boleros y otro de tangos en el teatro Cervantes.

Primero entró en la zarzuela a través de unos amigos porque cantó el Ave María en la boda de una sobrina y esos amigos estaban allí. Le pidieron que se incorporara al grupo y así lo hizo. Después entró en la escuela de música, donde estuvo cinco años: “Nunca había ido a clase de canto. Yo tenía cualidades de voz fantásticas pero has de tener un profesional que te corrija esos defectos. Tuve la suerte de contar con una profesora maravillosa, Teresa. Era una satisfacción personal el tener un tiempo cubierto y en ese momento era más necesario porque evita pensar en otras cosas.

Su mujer le animó a dar esos conciertos con el acordeón que dieron paso después a su llegada a la coral, donde entró en 2018 y donde sigue hoy en día: “Les dije que no iban a tener problema en mi concepto de tenor pero tengo que ver cómo me desarrollo porque era un mundo nuevo para mi. Cantar cuatro cuerdas a la vez no es lo mismo que cantar uno solo. En la coral tiene que adaptarte a las voces de los demás y poner en una pequeña parte tu voz. Es un reto complejo pero me adapté. Te cuesta inicialmente pero eres músico y si te aprendes la música, la canción y luego necesitas un apoyo como mi mujer que te está dictando la letra. Ella para mí ha sido, en todos los aspectos, maravillosa y lo sigue siendo”. Cuenta también con el apoyo de los compañeros, sobre todo de quien canta a su lado, Joaquín, de quien percibe los matices y las órdenes que da el director: “ Te está ayudando musicalmente y te de las pautas que necesitas para poder desarrollar lo que estás cantando”, señala.

Ambos, José María y su mujer, siguen al pie del cañón. Tras la campaña de Navidad se preparan ya los conciertos programados para Semana Santa. Ensayan los miércoles y repasan las letras en casa.