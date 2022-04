El comité de empresa interviene en el presunto acoso laboral en La Covatilla

En cualquier caso, el regidor bejarano dejó en manos del comité de empresa el resto de la tramitación porque “es soberano para decidir” pero aseguró que “las pruebas no demuestran el acoso aunque, ante cualquier duda, los cauces adecuados son abrir un expediente informativo”.

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, expuso la situación allí originada e insistió en que no existe caso de acoso como tal porque, de momento, no se han registrado denuncias ni escritos ni en el Ayuntamiento ni en los juzgados. Además, explicó que mantuvo el día 5 de abril una reunión con una de las personas afectadas pero “no habló de acoso laboral” y que el pasado jueves se reunió con otra de las afectadas, que trasladó su malestar en el puesto de trabajo que desempeñaba.

El alcalde de Béjar fue este viernes muy claro al afirmar: “no voy a convertir este caso en un espectáculo público” porque “si el PP quiere hacer política, no debe usar este tipo de argumentos”. De hecho, calificó al partido como “imprudente e irresponsable” porque habla en base a “rumores, sin aportar pruebas y decir que no se está haciendo nada cuando ese partido ha gobernado 20 años y ha tenido casos de acoso laboral”.

Finalmente, en relación a los agravios entre trabajadores planteados por el PP, Antonio Cámara explicó que los 900 euros aprobados para tres trabajadoras para elaborar el plan de igualdad se corresponden a un año de trabajo y que, en el caso de haberlo encargado a una empresa, el coste hubiera superado los 10.000 euros.