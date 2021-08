El colosal Sol que ya luce en Ciudad Rodrigo

Resulta difícil no ver su resplandor desde Ciudad Rodrigo. Hace ya tiempo que la asociación Astróbriga lanzó la emocionante idea de crear un Sistema Solar a escala en la localidad, guardando las proporciones de distancia entre planetas, y comenzando, como no podía ser de otro modo, por el centro del mismo, el mismísimo Sol.

De las manos aportadas con sus donativos en diferentes establecimientos colaborativos con la causa, 1.183 han grabado un mensaje, una firma que, a pesar de ser imposible de vislumbrar entre los nueve metros de esfera perfecta y rebosante de manos, reconforta a los vecinos, sabiendo que su huella está ahí, y que han hecho posible tan ambicioso proyecto.

La inauguración oficial, no obstante —y mientras grúas y personal cualificado rematan la instalación y aseguran el perímetro de esta gran “bola de fuego”—, será en los días 4 y 5 de septiembre.

La zapata de hormigón que soporta tan ciclópea obra pesa 17 toneladas, e inspira con su grandeza y poderío a turistas y vecinos del municipio. Dos años han pasado desde que Astróbriga presentó este proyecto didáctico y cultural al mismo tiempo, y que la pandemia paralizó el año pasado.

En definitiva, la dorada esfera de latón, de 4,80 metros de diámetro, ya pende como si de un globo terráqueo se tratara de una estructura instalada junto al Árbol Gordo, en La Glorieta, y desde el momento de su colocación ha llamado la atención de transeúntes y de aquellos que saben que su nombre figura en alguna parte, envolviendo con dedos ocres y componiendo la primera de las piezas de una obra astronómica. La idea es atraer turismo, pero también cumplir una función didáctica de una forma palpable y divertida.

A pesar del retraso inesperado, los promotores de la idea aseguran que el proyecto avanza más deprisa de lo esperado, un impulso que se debe en gran parte al gran apoyo e implicación de instituciones particulares. Los componentes restantes serán no solo los planetas, sino la señalización y otros elementos informativos que completen la visita por el Sistema Solar terrenal de la comarca.

El proyecto de creación de un gran Sistema Solar a escala en Ciudad Rodrigo y su comarca ha recibido un importante apoyo para llegar a hacerse realidad con la concesión por parte del Ministerio de Ciencia de una subvención de 25.000 euros, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Desde esta magnífica estructura, primera pieza del proyecto, el plan de Astróbriga es ir distribuyendo los planetas tanto por la ciudad como en puntos de la comarca mirobrigense ya icónicos como Siega Verde, donde estará localizado Neptuno, o la Estación del Tren de Vilar Formoso, Portugal, lugar que acogerá a Plutón.