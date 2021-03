El cierre perimetral augura una mala Semana Santa para el turismo rural

El cierre perimetral de Castilla y León y la limitación de aforo a cuatro personas no convivientes por alojamiento auguran una mala Semana Santa para el sector del turismo rural en la provincia.

Sólo algunas zonas puntuales, como La Alberca, mantienen ciertas expectativas positivas ya que, por norma, los principales usuarios del turismo rural salmantino son madrileños y no pueden venir. En función de las zonas, pueden llegar a ocupar del 70 al 90% de las plazas y esta Semana Santa no será así. También en Arribes se espera que llegue turismo desde el resto de la provincia y la comunidad, según indica Ana Cámara, de la Asociación Arribes Sur, que celebró una reunión virtual para analizar la situación.

Desde la Plataforma SOS Turismo rural se augura una Semana Santa “oscura”, tal y como señala su representante en Salamanca, Miguel Hernández. “Se espera mal porque el aforo que tenemos es de cuatro personas, un agravio comparativo con el resto de sectores. Ninguno de los políticos con los que nos hemos reunido nos dice cuál es la explicación para ese límite. Nadie entiende por qué tiene que estar limitado ese tipo de aforos más que en una casa rural. Me puedo ir en autobús con 40 personas, al cine, a conciertos, a hoteles, bibliotecas o a comprar, pero luego en una casa rural no nos podemos alojar”. En la provincia, según los datos de la Plataforma, de 1.100 alojamientos, apenas un 27% tiene cuatro o menos plazas. Y es que, además del cierre perimetral, la limitación de plazas supone un problema para muchas casas, que se ven obligadas a bajar precios si quieren atraer visitantes a sus alojamientos con 8, 10 o 12 plazas que no pueden ocupar.

“Al principio de la pandemia, como nadie sabía la evolución de la situación, pues aceptas lo que te digan y todos para casa, pero si las autoridades sanitarias han dicho que cuatro lo suyo es que sean cuatro en todos los lados. Que se tomen medidas de una manera coherente y equitativa”, concluye Hernández.