El castaño centenario salmantino que aspira a convertirse en el árbol español de 2023

La localidad de Los Santos cuenta con un rico entorno natural a veces muy desconocido para el gran público. La presencia de castaños centenarios en su monte es un ejemplo de ello aunque la situación está cambiando gracias a la iniciativa planteada por un grupo de vecinos del pueblo para que uno de esos castaños sea considerado árbol español del año 2023.

Se trata del castaño del Tío Trazas, ubicado junto a la carretera que comunica el casco urbano con la zona de El Tejar (la piscina municipal de la localidad). Un ejemplar de más de 500 años y 20 metros de altura con un tronco de 20 metros de perímetro. Es uno de los nueve árboles candidatos a ese reconocimiento, que creó en 2007 la ONG Bosques sin fronteras. Fue la primera iniciativa de este tipo en todo el mundo y, en 2011, se creó el premio a nivel europeo Tree of the Year organizado por la Fundación Alianza, que engloba todas las iniciativas nacionales que se han ido creando en los diferentes países a raíz de la idea española. El objetivo de este concurso es, indica la entidad organizadora, “destacar los interesantes árboles y bosques singulares de nuestro territorio como un importante patrimonio natural y cultural que deberíamos apreciar y proteger. En este concurso, a diferencia de otras iniciativas, no es importante la belleza, el tamaño o la edad de los árboles o los bosques sino la historia y la relación con las personas y el territorio. Buscamos árboles y bosques que se han convertido en una parte integrante de la comunidad en su sentido más amplio”. Y el castaño del Tío Trazas de Los Santos cumple estos requisitos con creces. Está en la memoria de infinidad de generaciones de santeños por lo que se considera que por su monumentalidad, porte y antigüedad es merecedor de este reconocimiento, que permitiría su puesta en valor.

Tiene una dura competencia ya que va el tercero en la clasificación, aunque todavía queda tiempo hasta el 10 de diciembre para votarlo a través de internet. Con los datos de ayer, el primer árbol era el plátano de Biar, en la Comunidad Valenciana, que llevaba 3.037 votos, y el segundo la encina del Monte de La Redonda, en Cantabria, con 2.839. El castaño del Tío Trazas sumaba 1.530 votos, seguido por el moral de Villoviado, en Burgos, que tiene 1.151.

Los últimos ganadores son árboles de diferentes especies (pinos, olmos, encinos o carballos) de Ávila, Burgos, Castellón, Badajoz, Navarra y La Coruña. De ganar, sería el primer salmantino de esta iniciativa y pasaría automáticamente a ser el candidato español para convertirse en el árbol europeo del año. El candidato ganador de la fase española se dará a conocer de forma oficial el 20 de diciembre.