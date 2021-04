Fuentes de Béjar se ha convertido en una localidad donde la originalidad sorprende a cada paso con los murales creados el pasado verano dentro del festival de arte urbano. Sin embargo, ahora hay que mirar también para las alturas gracias a la iniciativa puesta en marcha por el joven artista conocido como Juana, de 25 años e hijo del pueblo, que ha ofrecido un original concierto desde lo alto del campanario de la iglesia parroquial de la Purificación.

Según relata el joven, su incursión en el mundo musical comenzó hace un año: “empecé publicando mi primera canción ‘Quebradizo’ por probar fortuna y tuvo buena acogida, teniendo en cuenta que no he firmado con nadie. Ya ahora tengo más de 100k de escuchas en Spotify”. A lo largo del pasado año, sacó más canciones y, desde entonces, sigue trabajando, tanto en sus creaciones musicales como en la importancia de la imagen del artista.

Inicialmente, su idea era haber realizado este concierto en el teatro de Acción Católica del pueblo, escenario de tantas décadas de historia cultural de Fuentes de Béjar, entre los que se encuentra el festival de cortos en el que también estuvo implicado Juana (de hecho, estudió Dirección Cinematográfica en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña).

Sin embargo, la situación sanitaria provocada por la pandemia lo desaconsejó: “Dadas las circunstancias no era viable hacerlo en el teatro, por lo que lo realizamos desde la torre de la iglesia, desde las alturas. Era un punto visible desde de todos los rincones del pueblo, para que la población pudiera disfrutar desde sus casas de la música en directo, cumpliendo las medidas sin poner en riesgo su salud”.

Salió perfecto. No llovió, como temían los organizadores y como había hecho en jornadas precedentes, por lo que el resultado fue el esperado. Juana no lo hizo solo ya que, como recuerda, estuvo acompañado por una violinista y un guitarrista, que tuvo que tocar desde la zona de las campanas porque no cabía todo el equipo sobre el tejado de la iglesia parroquial.

Los vecinos de Fuentes pudieron escuchar temas como ‘Manifiesto”, una interpretación sobre la pandemia o ‘Abrázame’, versionando a Julio Iglesias y que estará disponible en las plataformas digitales a partir del 23 de abril.

Sus inquietudes culturales y el apoyo a iniciativas de este tipo que hay en la localidad auguran nuevas iniciativas. De cara al verano, por ejemplo, quiere hacer algo más cercano si las condiciones lo permiten. Habrá que esperar la evolución de los acontecimientos, aunque el joven artista Juana seguirá creando música y apostando por conjugarla con su imagen como artista.