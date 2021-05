Castellanos de Moriscos estrenará el 4 de junio el servicio nocturno del bus búho metropolitano que estaba concedido al municipio desde el pasado año, pero que no había podido ponerse en marcha hasta ahora por las limitaciones horarias del Estado de Alarma. Al decaer esta medida ya podrá funcionar, aunque solo hasta la 1 de la madrugada.

Tal y como indica la alcaldesa, Victoria Manjón: “Estamos deseando sumar este servicio para los vecinos porque con la covid toda la puesta en funcionamiento se ha retrasado mucho y tenía que estar listo hace muchos meses”. Para ello, el Consistorio ha reservado una partida de 11.000 euros.

En concreto, la localidad armuñesa tiene el visto bueno para disponer del servicio nocturno los viernes y los sábados. Por ahora, el horario que se pone en marcha amplía los servicios hasta la una de la madrugada respetando las actuales limitaciones. Supone un importante aumento del abanico horario, puesto que ahora el último servicio de autobús metropolitano funciona solo hasta las diez de la noche los viernes y sábados.

Las nuevas frecuencias que entran en vigor el día 4 permitirán que a las diez y media de la noche haya una salida desde Castellanos de Moriscos hacia Salamanca y a las once de la noche un viaje de retorno a la localidad armuñesa. A las once y media de la noche el autobús volverá a salir de Castellanos hacia Salamanca y a las doce regresará desde la capital hasta Castellanos, como último viaje del viernes.

El sábado las nuevas frecuencias arrancan con una salida a las once de la noche desde Salamanca hasta Castellanos, desde donde regresará a la capital a las once y media. A medianoche se hará el segundo viaje desde la capital hasta Castellanos y a las doce y media regresará el autobús a Salamanca. El último viaje desde la capital hasta el municipio armuñés será el de la 1 de la madrugada, puesto que en el viaje de vuelta el autobús ya no recogerá viajeros.

Castellanos de Moriscos se suma así a las localidades de: Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta, Villamayor de Armuña, Monterrubio de Armuña y San Cristóbal de la Cuesta, que vuelven a tener servicio de bus búho metropolitano hasta la 1 de la madrugada a partir de este fin de semana.

Carbajosa, con servicio nocturno viernes y sábado, será la primera en recuperarlo.