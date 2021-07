Natural de Los Santos, Clemente Pérez Gómez, es un aficionado al campo. Le gusta salir a caminar y, también, el mundo de las setas. Por eso, muestra con orgullo un ejemplar de boletus aereus, considerado el rey de las setas estivales. Un ejemplar de 770 gramos, más grande que otras piezas de pleno otoño, cuando suelen tener más humedad y, por tanto, más peso.

Según explica, “en esta época no es normal. Hay algunos años, no todos, en los que se da una pequeña floración pero en puntos muy localizados y a lo mejor encuentras ocho en una jornada de setas y cuatro de ellos los tienes que dejar allí porque están pasados por el calor. Antes de las lluvias yo había cogido alguno, pero al venir el frío pararon y ahora están empezando a salir. Sin embargo, con el calor han parado de nuevo. Le vino bien la humedad de días atrás y que la temperatura no subiera de 30ºC, mientras que las mínimas no eran muy bajas. Eso es lo ideal”, añade.

Clemente explica que la afición a las setas la ha cultivado por pasear, por ejemplo, el castañar de Los Santos, aunque en su infancia, en el pueblo, su madre ya cogía la lepiota procer (parasol), recuerda. Después, con el paso del tiempo “iba por el campo y cogía setas. En San Sebastián había un lugar donde las llevabas y te explicaban qué variedades eran. Conozco ocho o diez variedades, como los boletus, las de cardo, las de caña o la chantarela”.

Lo recomendable, sobre todo cuando no se es experto, explica, hay que ir acompañado de personas que conocen las setas. “Es fácil equivocarse y muchos los riesgos si se buscan para comer”, dice. Él, con el paso del tiempo, ha conseguido grandes ejemplares y, sobre todo, muestra con orgullo este boletus de verano que es más difícil de conseguir en esta época, algo que achaca, en parte, “a la suerte”. Eso sí, también añade su parte de mérito: “el conocimiento del terreno hace también mucho”, reconoce.