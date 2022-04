El bejarano medalla de oro en la Olimpiada de Biología: “Era reserva, me llamaron deprisa y corriendo, pero me pude preparar”

Transcurridas apenas 24 horas desde que el bejarano Pablo Gómez recibiera la medalla de oro de la fase nacional de la Olimpiada de Biología, que tuvo lugar el fin de semana en Oviedo, el joven regresaba ayer a su instituto, el Ramón Olleros, aún en una nube. Todavía no se creía estar entre los cuatro mejores estudiantes de 2º de Bachillerato que viajarán en julio hasta Armenia para participar en la fase internacional. Conocer gente y pasarlo bien será su principal propósito. Antes, examinarse de la EBAU para estudiar Biotecnología.

–Único representante de Salamanca y medalla de oro. ¿Esperaba conseguir la medalla?

–El domingo por la mañana dieron los resultados y no me lo esperaba para nada. No supe como reaccionar. He quedado tercer de España porque a los cuatro primeros se les da medalla de oro y pasamos ahora a una fase internacional en Armenia. De Castilla y León sólo íbamos dos chicos de Valladolid y yo.

–¿Cómo empezó a participar en la Olimpiada? ¿Esperaba llegar aquí?

–Primero fui a la fase autonómica. Julián, mi profesor, lo vio y me preguntó si quería apuntarme porque decía que me acordaba de bastantes cosas de 1º de Bachillerato y en esas pruebas se valora ese curso y una parte de 2º. Acepté, pero tenía exámenes y no me lo preparé mucho. El examen fue en Salamanca, tipo test y una prueba práctica, más de desarrollar. Salí con buenas sensaciones. Quedé primero de Salamanca y sexto de Castilla y León. Los que pasan eran tres al nacional y quedé de reserva, pero tuve la suerte de que falló gente, algunos porque no podían y otros por el tema de vacunas, que tenías que tener las dos dosis para poder ir y había gente que no las tenía. Me llamaron deprisa y corriendo por si quería ir.