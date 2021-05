El ‘amigo’ de Ayuso en Mogarraz: “Mejor que ganara ella, que no esos que defienden a Venezuela o a la ETA”

Cientos de pequeños aperos tapizan las paredes de la bodega de una de las casas más típicas y mejor conservadas de la Plaza Mayor de Mogarraz, hasta el punto de llamar la atención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien este “autodidacta por jubilación” de 90 años invitó a entrar en busca de un regalo para sus hijos... “pero resulta que no tenía”.

¿Cómo acabó la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso visitando la bodega de su casa?

Fue de casualidad, pasaba por la Plaza y la invité a entrar a conocer mi bodega, incluso le ofrecí un regalo para sus hijos, pero resulta que no está casada, por lo que al final el regalé un tajo. La verdad es que es una persona muy agradecida y de agradable conversación.

¿Qué le pareció la victoria de Ayuso en las últimas elecciones de Madrid?

Mire usted, pues claro que me alegré de que ganara Ayuso porque es mejor que gane España que no esos que defienden a Venezuela o a la ETA.

¿Se puede decir que es usted de los más viejos del lugar?

Estoy entre ellos, sí, pocos quedamos en Mogarraz con tantos años pero sobre todo pocos quedamos que estemos tan bien de cabeza porque puedo dar gracias que con los noventa años cumplidos hace un mes estoy perfectamente y conservo todos los recuerdos.

Una salud envidiable, ¿pero algún achaque sí tendrá?

Sí, uno que me trae y me lleva de mala gana, las piernas, ya aguanto poco tiempo en pie porque la ulcera vascular no me deja, por lo demás no me quejo.

¿Siempre ha vivido en Mogarraz?

Siempre, afortunadamente no me ha hecho falta salir del pueblo, aunque desde bien joven, al acabar la escuela a los 13 años, me puse a trabajar para ayudar en casa, porque en aquella época solo tres tuvieron posibilidades económicas para seguir estudiando, aunque yo era muy bueno en matemáticas. Desde entonces he trabajado en todo lo que ha ido surgiendo en el campo y también en albañilería, con título. Sí que conozco muy bien Barcelona, porque allí viven mis sobrinos y he pasado buenas temporadas por allí, pero siempre volviendo al pueblo.