“Estoy muy bien. No noto ninguna molestia de nada “, explica Ignacio Polo, alcalde de Linares de Riofrío, tras dar positivo en un test realizado el jueves. “Ahora no tengo síntomas de nada, como bien y no tengo ni fiebre ni tos”, asegura el regidor, que se ha realizado los tests junto a su mujer cuando los médicos del centro han contado con los medios para hacerlos.

Recuerda cómo el matrimonio llegó a Linares el 13 de marzo procedente de un balneario cántabro junto con otro matrimonio del pueblo. “Esto viene de cuando estuvimos en el balneario. Fuimos el 4 de marzo y nos íbamos a volver el 14, pero nos vinimos un día antes. Estuvimos bien los primeros días, pero luego empezamos a estar mal. Vinimos los cuatro en el mismo coche y Chelo, mi mujer, lo pasó mal. Yo con fiebre y tos, pero no tanto”, señala Polo, que reconoce que la que peor lo pasó de los cuatro fue la mujer de la otra pareja, que estuvo incluso ingresada. “Allí había gente de todos sitios”, añade el alcalde que cree que, con toda probabilidad, el contagio tuvo lugar en aquel balneario.

Chelo Muñoz, su mujer, ya ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos. En aquel momento, hace más de dos meses, estuvieron controlados por los médicos y sin salir de casa.