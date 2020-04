El alcalde salmantino que denunciará a los foráneos que vuelvan a su pueblo

“Ante la constatación de la llegada reciente de residentes no habituales a Pereña, rompiendo de esta manera el confinamiento que determina el Estado de Alarma, como alcalde del municipio denunciaré ante la Guardia Civil esta circunstancia en tanto en cuanto permanezca en vigor el mismo”, aseguró ayer el alcalde de Pereña de la Ribera, Luis Rodríguez. La extensión del Estado de Alarma ha provocado que tanto el Consistorio como los vecinos de Pereña de la Ribera hayan detectado la presencia en el pueblo de varios “residentes no habituales”, llevando al regidor a afirmar que “parece que también en nuestro pueblo todavía hay vecinos que no saben o no quieren saber que vivimos una crisis sanitaria que está matando cada día a centenares de ciudadanos en nuestro país”.