El alcalde salmantino que abandona su cargo tras 27 años por prescripción médica

El alcalde de Linares de Riofrío, Ignacio Polo, hará este martes efectiva su renuncia al cargo de regidor después de 27 años por motivos de salud.

Según confirmó en declaraciones a LA GACETA, la dimisión se tratará en el pleno previsto para este martes y será el primer teniente de alcalde, Ángel Calvo Rodríguez, el que ejerza de regidor en funciones hasta que un nuevo pleno permita la votación e investidura del nuevo alcalde de Linares para lo que queda de legislatura.

“Llevo mucho tiempo, 27 años, son muchas legislaturas. Todos los pueblos son difíciles y Linares tiene muchos servicios y hay que tocar muchos palos para mantenerlos. Últimamente me encuentro cansado y los médicos llevan tiempo diciéndome que mire por mi salud y evite las preocupaciones, que me dedique a estar tranquilo. He tomado la decisión para dedicarme a mi después de estar 27 años dedicado al pueblo. La labor en un pueblo no se acaba nunca y si sigues aguardando el momento no termina de llegar. Tuve fuerzas, pero ahora no”, explicó el regidor. Ignacio Polo aseguró marcharse “contento” al haber podido hacer muchas cosas por el pueblo gracias a haber estado “siempre preocupado intentando cubrir todas las necesidades de Linares: El cable, la telefonía móvil, se logró la Secundaria, la piscina, el pabellón, se ha hecho el coworking...”.

Añadió que se está tramitando en Salamanca la concentración parcelaria solicitada hace años y que hay ayudas procedentes de Europa que pueden llegar para temas medioambientales que suponen nuevo retos para el Ayuntamiento. Iniciativas que han de impulsarse de ahora en adelante con numerosos trámites que requieren esfuerzo y dedicación. El Ayuntamiento queda en buen estado económico, explica, de modo que si se consiguiera alguna de esas ayudas Linares podría responder para iniciar los proyectos.

No se olvida de los agradecimientos, que son muchos en estos 27 años, y da las gracias a todas las corporaciones que le han acompañado desde 1995, a los vecinos, a todos los colectivos que han trabajado junto a él y a su familia.