El alcalde de Valdelosa rechaza la segunda dosis que Sanidad le envió “a la residencia”

El alcalde de Valdelosa, Manuel Prada, ha rechazado la segunda dosis de la vacuna contra el COVID pese a que Sanidad la envió con las de los residentes y personal del centro de mayores de la localidad para completar el proceso de vacunación iniciado el pasado 11 de enero. Según ha reconocido el propio alcalde de Valdelosa, fue llamado junto al resto de trabajadores de la residencia para ponerse la segunda dosis de la vacuna aunque decidió no acudir.

De hecho, según asegura el alcalde, los responsables de la vacunación esperaron por él asegurando que su dosis estaba preparada y que le correspondía ponérsela, ante lo que Manuel Prada les pidió un documento en el que la Consejería de Sanidad de la Junta certificara que, como responsable del centro asistencial, estaba autorizado a recibir esa dosis. Al no recibir dicha autorización por escrito, el edil rechazó la segunda dosis de la vacuna.

“No me vacuné porque yo nunca he querido ir por delante de nadie, quería que me dejaran claro si tenía derecho o no a recibir esa segunda dosis y al no darme una respuesta por escrito no me la he puesto”. Manuel Prada no tuvo ningún problema en rechazar la vacuna “si Sanidad no me da su conformidad a que yo la reciba” evitando así otra polémica como la originada cuando se dio a conocer que había sido vacunado.

Con este gesto el alcalde ha querido demostrar que no tenían ningún interés personal en vacunarse más allá de poder seguir ejerciendo como responsable de la residencia de la localidad, que depende administrativamente del Ayuntamiento del municipio.

A pesar de esto, el primer edil de Valdelosa lamentó que tres dosis de la vacuna se perdieran en Valdelosa ya que Sanidad no había previsto que hubiera sustitutos para poder recibirlas. “Se tiraron tres dosis, la mía y la de dos personas que habían recibido la primera pero que han fallecido en este tiempo y es algo que no entiendo, la verdad”, aseguró Prada.

Una postura que para el alcalde es “lógica” después de la polémica generada al darse a conocer que había recibido la primera dosis de la vacuna. Algo que hizo que incluso su propio partido, el PP, le abriera un expediente y lo suspendiera de militancia al considerar que se había saltado el protocolo. Aunque el alcalde sigue en su puesto.

La polémica no acaba en el caso de la vacunación del primer dil de Valdelosa. Nada más conocerse los casos de políticos que habían recibido la primera dosis irregularmente, la Junta de Castilla y León prometió un castigo para ellos. Concretamente, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció el pasado 25 de enero que para estas personas “la segunda dosis será cuando les toque por su grupo, no antes; en su tiempo y forma para no quitar la dosis a quien le corresponda tenerla”.