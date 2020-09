“Todo lo que se está diciendo, toda la presunta indignación existente y la búsqueda de un culpable en la persona del alcalde, es solo una campaña orquesta por una oposición rastrera, que intenta hacer carnaza política de lo que está sucediendo”, aseguró este lunes el alcalde de Sotoserrano, Sebastián Requejo.

Un incremento de contagios que para Sebastián Requejo tienen múltiples causas entre las que figura que “un ayuntamiento del tamaño de Sotoserrano no tiene capacidad para controlar a una población multiplicada por tres durante el mes de agosto y con la movilidad tradicional que existe en verano entre los pueblos de la Sierra de Francia”, afirmando que “por este motivo se pidió apoyo a la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León porque este Ayuntamiento no puede por sí solo hacer cumplir todas las medidas”.

En este mismo sentido, Sebastián Requejo insiste en que “si durante los meses más duros de la pandemia, Sotoserrano no sufrió ni un contagio gracias a la responsabilidad de la gente, con la llegada del verano y el incremento de la vida social de los particulares, son muy habituales las meriendas y el ir de pueblo en pueblo en la Sierra, la situación se descontroló”.

También se refirió el alcalde serrano a las acusaciones de haber permitido celebraciones festivas los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, señalando que “desde el Ayuntamiento no se ha programado ningún acto oficial con motivo de las fiestas, quedaron todos suspendidos, ahora no podemos controlar que a título particular la gente, cualquier vecino saque instrumentos y se ponga a bailar, con todo el mundo de vacaciones en el pueblo, las personas se desinhiben”.

Ante las quejas de los vecinos y de la oposición, Sebastián Requejo ha dictado un Bando en el que señala que “son muchas las informaciones que circulan por el pueblo y algunas de ellas no se ajustan a la verdad”, recordando los bandos publicados en agosto llamando al cumplimiento de las medidas sanitarias, las desinfecciones realizadas durante el Estado de Alarma, la petición de incremento de la vigilancia de la Guardia Civil o a la Junta para que tomara las medidas oportunas, al igual que a la “población que esté en cuarentena o pendientes de resultados PCR que cumplan escrupulosamente los aislamientos domiciliarios”.

Finalmente, y respecto a la extensión de una terraza hostelera junto al consultorio médico, Sebastián Requejo aseguró que “el Ayuntamiento tan solo ha mirado por, cumpliendo las medidas sanitarias, procurar que por una parte los negocios puedan seguir funcionando y darle un sitio a las cerca de 1.500 personas que habría en agosto en el pueblo, tres veces más de lo habitual, para el ocio al aire libre”.