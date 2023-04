El alcalde de Pedrosillo de los Aires niega estar investigado por presunta malversación

Cuatro meses han tenido que pasar para que la localidad de Pedrosillo de los Aires volviera a celebrar una sesión plenaria ordinaria en la que una vez más reinó la tensión y el mal ambiente entre el alcalde, los concejales de Ciudadanos y el secretario. La situación legal en la que se encuentra la localidad, la aprobación de las Cuentas Generales de 2021 y el estado de la denuncia del supuesto delito de malversación de fondos públicos hacia el regidor socialista, Ángel Alonso, fueron algunas de las cuestiones que más conflicto desataron durante el pleno.

Una sesión que arrancó a las doce de la mañana, dos horas más tarde de lo programado, ya que previamente tuvieron una comisión especial de cuentas, con la eliminación del primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior, por “erratas y errores en algunos asuntos y términos”, señaló Alonso. Una decisión que desató el malestar entre algunos de los ediles de la oposición porque “hay que poner un poco de seriedad en los asuntos del Ayuntamiento”, aseguró el portavoz de Cs, Sergio Hernández.

Sin duda, los momentos más tensos de la sesión plenaria llegaron con el levantamiento de reparos de pagos del secretario y en el turno de ruegos y preguntas cuando el edil Sergio Hernández se interesó por la situación legal tanto del municipio como la del propio regidor por su “presunta investigación por un delito de malversación de fondos públicos”. A lo que Ángel Alonso contestó: “A fecha de hoy, no tengo conocimiento de nada de eso. Creo que no he cometido ningún delito, aunque no entiendo de leyes y lo tendré que aclarar donde lo tenga que aclarar”.

Además, el regidor aseguró: “No tengo ni he tenido razones para dimitir de mi cargo”. En cuanto a la deuda municipal, Alonso matizó: “no conozco la cantidad exacta” y afirmó que “el saldo bancario actual es aproximadamente de 170.000 euros”.

Por otro lado, las Cuentas Generales de 2021 se aprobaron con 4 votos a favor (3 ediles del PSOE más uno del PP) y los 2 en contra de Cs. También, tras haber dado conocimiento de la dimisión de dos ediles socialistas (Álvaro Torres y Bernardino Sánchez) en el pleno de diciembre, la sesión ordinaria incluyó la toma de posesión de la socialista Amalia Prieto. La nueva integrante juró su cargo ante el resto de la Corporación.