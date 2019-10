El alcalde de Carrascal de Barregas multiplica por 16 el dinero asignado a los grupos políticos

Cándido Cabezas (Cs) quiso saber “el porqué de esas cantidades, de ese importe tan alto que inquieta”

A pesar de que el equipo de Gobierno no quiso dar ningún tipo de explicación sobre las retribuciones hasta que el presupuesto se someta a aprobación, Cándido Cabezas insistió en saber “el por qué de esas cantidades, de ese importe tan alto que nos inquieta” a lo que el alcalde respondió que “hasta que no saquemos el presupuesto no sabemos si esto va a salir o no”

La sesión plenaria se prolongó durante casi dos horas y aunque comenzó en un tono un tanto bronco —cuando el concejal del Partido Popular, Antonio Luis Rodríguez, exigió al ex alcalde que pidiera disculpas por llamarlo a él y a sus compañeros “ladrones” hasta en dos ocasiones— finalizó con varios puntos del día aprobados por unanimidad, como la nueva tasa de la guardería que pasa a 140 euros, la recepción del contrato de suministro para la renovación del alumbrado público o la creación de un área de prestación conjunta del servicio de autotaxi.