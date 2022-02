El alcalde de Aldeadávila a una edil del PP: “Si usted miente en el pleno, qué no hará en sus relaciones personales”

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aldeadávila ha acusado al alcalde socialista, Santiago Hernández, de “trato vejatorio” a una concejala del PP al afirmar en el último pleno celebrado por la Corporación de “mentir”, asegurando el regidor: “No se puede venir a un pleno a mentir... porque si usted en el pleno miente, qué no hará en sus relaciones personales”.

Ante estas acusaciones, la edil popular, Miryam Barroso, pidió que no el alcalde “no se meta en sus relaciones personales”, ante lo que el regidor señaló que se quería referir a sus “relaciones sociales”, afirmando que no era su “intención” hablar de sus relaciones personales, “si no en su vida social”.

El Partido Popular de Aldeadávila considera que “es una falta de respeto muy grave entrometerse, tanto en la vida personal como en la social, de una concejala”, por ello, exigen que “se disculpe públicamente por dicho comentario y que, en caso de no hacerlo, se pedirá su dimisión de inmediato”.