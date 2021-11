El acta policial omite la presencia de la alcaldesa de Béjar pese a haberlo reconocido

El acta oficial de la Policía local de Béjar con el parte de incidencias de los hechos ocurridos en la calle Mansilla omite la presencia de la alcaldesa, María Elena Martín, pese a haber reconocido ella misma su participación en el altercado con un grupo de jóvenes que fueron desalojados de un local. Fue el pasado domingo cuando hasta cinco agentes de Policía Local intentaron desalojar una antigua tienda usada como local para jóvenes y, según los testigos, la alcaldesa desautorizó a dos de los cinco policías.

Los dos grupos políticos en la oposición, Partido Popular y Tú Aportas Béjar, han solicitado toda la información sobre la actuación policial pero la sorpresa ha llegado cuando han recibido los informes en los que no se nombra a la regidora. El Ayuntamiento de Béjar se acoge a la protección de datos para evitar dar los nombres de la relación de implicados en el altercado y, por ello, ambos grupos municipales solicitarán más información. Así lo han confirmado este martes tanto el portavoz del PP, Alejo Riñones, como el de Tú Aportas, Javier Garrido, por no conformarse con la información facilitada por el equipo de Gobierno ya que no hace referencia alguna a la presencia de la alcaldesa en la calle Mansilla en la mañana del domingo.

La confirmación de que se personó en el lugar del altercado fue realizada por ella misma a través de un comunicado enviado a los medios en la noche del lunes, en el que se afirma textualmente que “aproximadamente a las 09:00 horas, alertada por varias llamadas de personas preocupadas por incidentes que se estaban produciendo a las puertas de un local de la calle Mansilla, me personé en el lugar de los hechos para interesarme por la situación”.

Así las cosas, el secretario provincial del PSOE, David Serrada, ha querido zanjar la polémica respaldando a la alcaldesa. Ha asegurado que el PSOE de Béjar es “autónomo para tomar sus decisiones” y ha descartado pedir dimisiones porque “la alcaldesa ha manifestado sus disculpas y su perdón”, reacción que “en política, es un hecho que hay que valorar” con lo que ha dado por concluido el asunto.