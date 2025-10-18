El Ejército de Tierra peregrina en bicicleta por la ruta teresiana 'De la Cuna al Sepulcro' 35 militares del Cuerpo de Intendencia recorren en una jornada ciclista el camino entre Alba de Tormes y Ávila en homenaje a Santa Teresa

EÑE / Francisco Martín Alba de Tormes Sábado, 18 de octubre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra ha iniciado este sábado una peregrinación ciclista desde Alba de Tormes hasta Ávila, siguiendo la ruta teresiana 'De la cuna al sepulcro'. Un total de 35 militares han participado en esta iniciativa que une espiritualidad, historia y esfuerzo físico en homenaje a Santa Teresa de Jesús.

En este sentido, la jornada ha comenzado a las 8:00 de la mañana con una visita al sepulcro de la Santa en la basílica de la Anunciación de las Madres Carmelitas. Antes de la salida, el prior del Carmelo, Miguel Ángel González, ha ofrecido una oración para bendecir el camino. El acto ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Ana Isabel Mateos, y la presidenta de la Asociación 'De la Cuna al Sepulcro', Adoración Vicente.

Durante el recorrido, los ciclistas han realizado paradas en Mancera de Abajo y Fontiveros para los avituallamientos, y han compartido almuerzo en Gotarrendura. Está previsto que lleguen por la tarde a la basílica de Santa Teresa en Ávila, donde serán recibidos por la comunidad de Carmelitas Descalzos.

Esta peregrinación pone de nuevo en valor la ruta teresiana 'De la cuna al sepulcro', un itinerario que recorre los lugares más significativos en la vida de Santa Teresa, desde su lugar de nacimiento en Ávila hasta su fallecimiento en Alba de Tormes.