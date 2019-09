Educación investiga las amenazas de muerte sufridas por una maestra en un colegio de Ciudad Rodrigo

La Dirección Provincial de Educación ha abierto una investigación ante la denuncia efectuada por una maestra del colegio público “El Puente” de Ciudad Rodrigo, a través de las redes sociales, en las que asegura que la han amenazado de muerte durante el ejercicio de su labor profesional.

En su escrito asegura: “Hoy no voy al cole, y no voy porque la Guardia Civil así me lo ha recomendado, ya que ayer me amenazaron de muerte”.

La maestra, que no da su nombre, afirma que “literalmente” la amenazaron con “rajarme de arriba a abajo y quemarme viva” señalando que: “Este año estoy en lo que se llama un curso cole de difícil desempeño”.

Según la maestra que indica que le han “recomendado no denunciar por posibles represalias”, en las dos semanas que lleva en el colegio “El Puente” ha aguantado “cuatro bofetadas, varios tirones de pelo, un cabezazo en la cadera”, llegando a la situación que ahora denuncia cuando tras una discusión con una de las madres , afirma: “En un minuto el cole rodeado de gitanos amenazándome, intentando saltar al patio”.

Esta situación era desconocida por la Dirección provincial de Educación que señaló que “se investigará inmediatamente y se procederá como corresponda por la gravedad de los hechos”.