Los ayuntamientos de los principales municipios del alfoz salmantino y las cabeceras de comarca continúan centrando sus esfuerzos en mejorar las condiciones de sus vecinos y comerciantes para afrontar esta situación extraordinaria.

En este sentido, ya están estudiando y trabajando en la posibilidad de tomar medidas para contribuir a paliar la presión fiscal con el aplazamiento de tasas e impuestos municipales y ayudarles a compensar esa falta de ingresos que les ocasionará no tener actividad en las próximas semanas. De esta manera, Villamayor de Armuña ha sido el primer municipio en confirmar su apoyo al pequeño negocio con que cuenta en la localidad y creará un fondo de ayudas para los que se hayan visto afectados por esta situación y el cierre obligado de sus establecimientos, como afirman los responsables municipales. En estos momentos, aseguran que tienen que determinar cómo articular estas medidas de apoyo a los verdaderos damnificados, que es el pequeño comercio, siempre que tengan el domicilio fiscal en el municipio y también valorar a través de los servicios sociales la situación económica familiar derivada de este parón. Asimismo, reconocen que las líneas de ayudas se abrirán con cargo al presupuesto municipal, aunque legalmente es complicado porque hay impuestos en los que el Consistorio no tiene competencia y no puede actuar más allá de lo establecido en el Real Decreto del Estado de Alarma del Gobierno central.