Diversión y emoción en Vitigudino

El momento más esperado del verano por los vecinos de la villa de Vitigudino ya está aquí. Los festejos en honor a la Virgen del Socorro llegan cargados de diversión, emoción a raudales y un sinfín de actividades para todos los vecinos, tanto grandes como pequeños, que serán protagonistas de los días comprendidos entre el 12 y el 17 de agosto.

En los días previos, el teatro de Alúa Teatro, el humor de Alberto Cabrillas y la música fueron los encargados de ir abriendo boca para el primer gran momento de las fiestas: la presentación e imposición de bandas y coronas a la reina y damas infantiles y juveniles, este martes, a las 22:00 horas. Aitana Vicente González, de 10 años, y Emma Morales Pernas, de 16 años, serán las respectivas reinas de estos festejos. Tras este acto, tomará la palabra Isabel Hernández, enfermera del municipio durante 34 años, que sentirá el cariño de los vitigudinenses.

El miércoles, los niños serán los 'reyes' de las fiestas con una jornada pensada para ellos, que incluye juegos infantiles y tradicionales desde la mañana hasta la noche. Al día siguiente, la Plaza de España acogerá el concierto de Arraigo Folk, a las 22:00 horas, y a las 23:55 horas la acción se trasladará al coso taurino con la capea nocturna.

El viernes 15 comenzará con la eucaristía en honor a la Virgen del Socorro, con la posterior procesión por las calles del municipio y, por la noche, la imaginación tomará el poder con el desfile de carrozas y la verbena a cargo de la orquesta Cuarta Calle. El sábado, todos los focos recaerán en el festejo taurino, a las 18:30 horas, con los astados de Orive para los diestros Andrés Romero, Juan del Álamo y Manuel Diosleguarde. Cerrará la noche sabatina la actuación musical de Renovation Experience, que tan gratas sensaciones dejó en su anterior paso por la villa.

El domingo 17, los festejos bajarán el telón después de cinco frenéticos días con un partido de pelota a mano y la actuación, por la noche, de Don Tamboril y su concierto 'Una tradición reciclada'. Finalmente, el domingo 24 de agosto tendrá lugar la eucaristía y el cambio de varas.

El programa

Hoy

22:00 horas. Presentación, coronación e imposición de bandas a las reinas y damas infantiles y juveniles.

22:30 horas. Pregón a cargo de Isabel Hernández, enfermera en Vitigudino durante 34 años.

Mañana

11:00 horas. Parque infantil hasta las 14:00 horas, en el pabellón municipal.

22:00 horas. Juegos de madera, en la Plaza de España.

Jueves, 14

20:30 horas. Fútbol sala. Partido de ferias 25.º aniversario Dehesa Grande: F.S. Salamanca vs. Villaquilambre.

22:00 horas. Arraigo Folk.

23:55 horas. Capea nocturna y disco móvil.

Viernes, 15

11:30 horas. Eucaristía de la Virgen del Socorro y procesión hasta la ermita.

14:00 horas. Gigantes y cabezudos, con salida desde el centro cultural.

22:00 horas. Desfile de carrozas.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Cuarta Calle, en la Plaza de España.

Sábado, 16

7:30 horas. Apertura del recinto ferial. Concurso y exposición ganadera.

13:00 horas. Desenjaule de los toros de la corrida.

14:00 horas. Gigantes y cabezudos.

18:30 horas. Corrida de toros mixta con seis astados de Orive, para el rejoneador y los matadores Andrés Romero, Juan del Álamo y Manuel Diosleguarde.

0:30 horas. Actuación musical: Ricky Galende, Renovation Experience.

Domingo, 17

18:00 horas. Partidos de pelota a mano. 50.º aniversario del frontón Residencia San Nicolás y homenaje a Paco 'El Galgo' y a Ricardo Ferrero 'El Rubio'. Partidos: Infantiles (Galgo VII-Martín vs. Galgo V y Galgo VII); 1.ª División Aficionados (Andrés-Galgo IV vs. Corredera-José Mari) y Profesionales (Eguiguren V-Erostarbe vs. De la Fuente-Gaskue).

22:00 horas. Actuación de Don Tamboril: Una tradición reciclada, en el Parque San Nicolás.

Domingo, 24

12:30 horas. Celebración de la eucaristía y entrega de varas a los nuevos mayordomos.

Javier Muñiz (alcalde): «Vamos a recuperar la feria de ganado, con más de 100 ediciones, después de seis años sin celebrarse» La villa de Vitigudino inicia este martes sus días grandes del mes de agosto y su alcalde, Javier Muñiz, detalla algunos aspectos del programa festivo, así como los proyectos que están por venir en los próximos meses y que marcarán el futuro de la localidad vitigudinense. ¿Cómo se presentan estas fiestas en Vitigudino? —Con mucha ilusión, como todos los años. Las fiestas de agosto coinciden con el regreso de muchas personas a la localidad y a la comarca; se nota el aumento de población y creo que son unas fiestas muy interesantes, que requieren un trabajo para dotarlas de cierto nivel y estar a la altura. ¿Qué destacaría del programa de este año? —Hay varios puntos de interés, pero me gustaría poner el foco en la feria de ganado, que hacía seis años que no se celebraba debido primero a la pandemia y después a las limitaciones de movilidad del ganado. Se trata de una cita con más de cien años de tradición y ha sido un empeño nuestro recuperarla. Quizás hemos tenido un poco de prisa en la organización, pero me comentan que tendremos una muy buena afluencia. Luego tenemos varios momentos únicos, como el desfile de carrozas del día 15 de agosto, que será espectacular y llamativo; el festejo taurino, que cuenta con un cartel de renombre; o la actuación de 'Renovation Experience', que ya estuvo en otras ocasiones y nos ofrecerá un nuevo espectáculo de altísimo nivel. Eso sí, siempre pensando en todas las edades, desde niños a mayores. Por ejemplo, con el partido de pelota a mano que rendirá homenaje a pelotaris locales y conmemorará los 50 años de la construcción del frontón. Hacía referencia al cartel del festejo taurino… —Sí, son toreros salmantinos que ya han estado en Vitigudino; algunos regresan siendo ya matadores, pues en su momento actuaron como novilleros. Los astados serán de la ganadería de Orive, que me dicen que tienen muy buena presencia y cuerpo. Esperamos así quitar el mal sabor de boca del año pasado, cuando por circunstancias ajenas al Ayuntamiento el festejo no estuvo a la altura. ¿Cómo ha sido el trabajo municipal estos meses? —Hemos tenido un problema grave, ya que llevamos sin secretaria desde el mes de mayo y eso está paralizando muchas acciones y proyectos. Sin secretaria estás colgado para todo: adjudicaciones de obras pendientes como el puente de Majuges, cuyo proyecto está aprobado; el asfaltado de calles, que se encuentra en el mismo punto y debe pasar por pleno, que no podemos convocar; o la obra del mercado de abastos. Esta situación nos está afectando incluso en la elaboración del presupuesto de 2025, que no podemos aprobar sin esta figura administrativa. En los próximos días esperamos contar con un secretario sustituto que nos ayude a poner todo en marcha. ¿Qué proyectos están encima de la mesa para los próximos meses? —Uno de los principales proyectos es la nueva depuradora, con una inversión de 650.000 euros, que se ejecutará a través del Somacyl, con quien debemos firmar un convenio de colaboración y aprobarlo en pleno. También esperamos acometer el asfaltado de un buen número de calles. Está pendiente finalizar la pista de pádel, cuyas obras no están rematadas y a la que habrá que dotar de iluminación y de un sistema de apertura mediante una aplicación. Otro punto importante es un acuerdo con CEOE-CEPYME y otro con la Universidad de Salamanca para fomentar el emprendimiento y acciones de coworking coworking . A ello se suman las ayudas del Plan de La Raya, que serán vitales para este objetivo y para repoblar nuestra comarca.