Una de las zonas de ventanas del claustro que será parte de la intervención DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

La Diputación invertirá más de 200.000 euros en la mejora del claustro de la Residencia Mixta de Ciudad Rodrigo

El contrato ha sido formalizado y la empresa adjudicataria cuenta con un plazo de tres meses para el desarrollo de los trabajo

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:14

La Diputación de Salamanca invertirá 212.591 euros en las obras de sustitución de las carpinterías y el acristalamiento de la fachada de la planta baja del claustro de la Residencia Mixta de Ciudad Rodrigo. Unos trabajos que ya están adjudicados y cuyo contrato se ha formalizado con la empresa correspondiente, que dispondrá de un plazo de tres meses para realizarlos.

El edificio donde se ubica esta residencia se construyó entre los años 1778 y 1783 sobre los planos trazados por el arquitecto Juan de Sagarbinaga y su hijo y gran colaborador, Juan Marcelino de Sagarbinaga, y cuya funcionalidad inicial fue la de casa de expósitos, es decir, un lugar de acogida de bebés abandonados que tenía la peculiaridad de poseer un torno, evitando el contacto de la madre con las personas responsables de la casa, algo que no ocurría en los casos de abandono en iglesias o conventos durante ese siglo.

En cuanto al claustro, la memoria expone que está construido «en piedra arenisca de Ciudad Rodrigo y dispone de una fachada en tres cuerpos: el inferior, objeto de intervención, con arquerías de carpanel de cinco puntos sobre machones rectos marcados únicamente por una sobria imposta de arranque, y el cuerpo superior por huecos rectangulares recercados en forma de balconeras». En lo relativo a la carpintería de madera de los ventanales del claustro, «es de pino barnizado. Se encuentra muy deteriorada, especialmente en sus zonas bajas por ataque de termitas, que afecta al edificio».

Por tanto, en el proyecto de intervención se propone, por un lado, «solventar el problema de las termitas que afecta a la carpintería de madera y, al mismo tiempo, sustituir el acristalamiento simple por otro que aporte mayor eficiencia energética», utilizando alternativas como carpintería metálica de aluminio y carpintería metálica de acero, con un lacado que se adapte a la estética del inmueble. Con respecto al vidrio, se contemplan unos que «aporten mayor eficiencia energética, con incorporación de control solar, así como seguridad teniendo en cuenta el uso del edificio y el tamaño de los ventanales». Además, se mejorarán los accesos al patio interior para hacerlos más accesibles a los residentes y trabajadores.

