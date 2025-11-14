La Diputación exhibe sus matanzas singulares como experiencia turistíca El proyecto se desarrollará de diciembre a marzo en seis municipios de la provincia. Tour operadores comercializarán un pack de gastronomía, cultura, patrimonio y mundo rural

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante la presentación de la iniciativa este viernes en Valladolid.

Roberto Zamarbide Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, presentó en Intur, acompañado del diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, el nuevo proyecto turístico 'Matanzas Singulares. Patrimonio y Sabor', una propuesta que transforma la clásica fiesta de la matanza en una experiencia completa que combina gastronomía, cultura, patrimonio y mundo rural.

Iglesias explicó que el programa «nace del respeto a nuestras raíces y de la voluntad de seguir impulsando un turismo rural sostenible, auténtico y ligado a la identidad charra». Recordó que el circuito de matanzas tradicionales «ha demostrado ser una actividad de enorme atractivo para vecinos y visitantes» y que ahora se da «un paso más» para convertir cada celebración en una cita diferente, con personalidad propia y «con el sello de Salamanca».

El proyecto se desarrollará entre diciembre y marzo en seis municipios de la provincia —Parada de Rubiales, Lumbrales, Candelario, San Muñoz, Los Santos y Ciudad Rodrigo— y se comercializará a través de tour operadores especializados. Cada localidad ofrecerá no solo la escenificación de la matanza, sino también actividades complementarias que permitirán descubrir el entorno natural, histórico y cultural.

Así, los visitantes podrán realizar catas de vino y visitar una finca de pistachos en Parada de Rubiales; recorrer los conjuntos históricos de Candelario y Ciudad Rodrigo y sus museos más singulares, como el Museo Chacinero o el Museo del Orinal; explorar el patrimonio vetón en Lumbrales; adentrarse en una finca de toros bravos y conocer la dehesa en San Muñoz; o descubrir la tradición de la cantería en Los Santos.

Zaballos destacó que este nuevo formato responde al objetivo de seguir diversificando y desestacionalizando la oferta turística provincial, ofreciendo propuestas que pongan en valor los atractivos de todos los municipios, «incluso los más pequeños y menos conocidos». Subrayó que la gastronomía, el patrimonio y el paisaje constituyen «los tres ejes de un producto turístico sólido y de calidad».

'Matanzas Singulares. Patrimonio y Sabor' nace así como una experiencia que refuerza la identidad rural de Salamanca y convierte su territorio en un destino vivo durante todo el año, uniendo tradición, sabor y emoción en torno al cerdo ibérico y a la riqueza cultural de sus pueblos.