El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante la presentación de la iniciativa este viernes en Valladolid.

La Diputación exhibe sus matanzas singulares como experiencia turistíca

El proyecto se desarrollará de diciembre a marzo en seis municipios de la provincia. Tour operadores comercializarán un pack de gastronomía, cultura, patrimonio y mundo rural

Roberto Zamarbide

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, presentó en Intur, acompañado del diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, el nuevo proyecto turístico 'Matanzas Singulares. Patrimonio y Sabor', una propuesta que transforma la clásica fiesta de la matanza en una experiencia completa que combina gastronomía, cultura, patrimonio y mundo rural.

Iglesias explicó que el programa «nace del respeto a nuestras raíces y de la voluntad de seguir impulsando un turismo rural sostenible, auténtico y ligado a la identidad charra». Recordó que el circuito de matanzas tradicionales «ha demostrado ser una actividad de enorme atractivo para vecinos y visitantes» y que ahora se da «un paso más» para convertir cada celebración en una cita diferente, con personalidad propia y «con el sello de Salamanca».

El proyecto se desarrollará entre diciembre y marzo en seis municipios de la provincia —Parada de Rubiales, Lumbrales, Candelario, San Muñoz, Los Santos y Ciudad Rodrigo— y se comercializará a través de tour operadores especializados. Cada localidad ofrecerá no solo la escenificación de la matanza, sino también actividades complementarias que permitirán descubrir el entorno natural, histórico y cultural.

Así, los visitantes podrán realizar catas de vino y visitar una finca de pistachos en Parada de Rubiales; recorrer los conjuntos históricos de Candelario y Ciudad Rodrigo y sus museos más singulares, como el Museo Chacinero o el Museo del Orinal; explorar el patrimonio vetón en Lumbrales; adentrarse en una finca de toros bravos y conocer la dehesa en San Muñoz; o descubrir la tradición de la cantería en Los Santos.

Zaballos destacó que este nuevo formato responde al objetivo de seguir diversificando y desestacionalizando la oferta turística provincial, ofreciendo propuestas que pongan en valor los atractivos de todos los municipios, «incluso los más pequeños y menos conocidos». Subrayó que la gastronomía, el patrimonio y el paisaje constituyen «los tres ejes de un producto turístico sólido y de calidad».

'Matanzas Singulares. Patrimonio y Sabor' nace así como una experiencia que refuerza la identidad rural de Salamanca y convierte su territorio en un destino vivo durante todo el año, uniendo tradición, sabor y emoción en torno al cerdo ibérico y a la riqueza cultural de sus pueblos.

