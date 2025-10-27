La Diócesis arregla las fisuras del retablo de la iglesia de Villoria El estado de avanzado deterioro de la cubierta de la torre y las tejas rotas siguen pendientes

Jorge Holguera Illera Villoria Lunes, 27 de octubre 2025, 19:42 Comenta Compartir

La Diócesis de Salamanca ha acometido el arreglo de las fisuras que presentaban las piedras del retablo mayor de la iglesia de Villoria. El Ayuntamiento de Villoria ha informado de que se ha cumplido con este cometido que el arquitecto técnico, Fernando Delgado, dijo que se podría ejecutar a corto plazo.

Fue durante la visita realizada por el técnico a finales de abril.

El Consistorio ha agradecido a la Diócesis de Salamanca que haya atendido a la petición del pueblo. «Que siga ayundándonos a mantener en perfecto estado nuestra iglesia, epicentro del municipio», instan desde el Consistorio.

Cabe recordar que el 29 de abril el Ayuntamiento de Villoria hacía público un resumen de la reunión con el arquitecto técnico de la Diócesis, Fernando Delgado, en la que participaron el párroco, Luis Martín, y el alcalde, Alex González.

En aquella visita se abordaron la torre de la iglesia, las cubiertas de la torre y el tejado, el artesonado y su iluminación, el retablo mayor y la puerta central de la iglesia y las puertas balconeras de la casa parroquial.

Entre otros puntos, estudiaron la torre de la iglesia y la revisión de las grietas. Informaron de que apenas se habían abierto las más antiguas y que «hay alguna pequeña grieta más pero no corre peligro de derrumbe». Destacaron que había muchas tejas rotas y vegetación. «Así mismo con una de las cubiertas laterales de la nave», añadieron.

Propusieron la modificación de la iluminación interior de la iglesia planteando la necesidad de su modificación para mejorar la visibilidad sobre todo del artesonado.

El Ayuntamiento de Villoria se comprometió a hacerse cargo de aplicar a la puerta de entrada una capa de aceite especial para tratar el deterioro del sol y la lluvia. También se informó de que las puertas de balconeras y de la casa parroquial iban a ser cambiadas por el Ayuntamiento por otras idénticas a las que fueron instaladas en la Casa Consistorial, como consecuencia de que las anteriores estaban carcomidas y muy deterioradas.