Érase una vez un vecino del municipio de Carrascal de Barregas llamado Carlos Sanz que, decidido a combatir el aburrimiento del confinamiento y gracias a unos dibujos que le envío su tío, se animó a crear una historia partiendo de las ilustraciones a las que después también puso voz. Con “El pueblo de Pabujo”, Carlos puso en marcha una iniciativa con la que anima a los más pequeños a mandarle sus dibujos para crear a partir de ellos cuentos personalizados.

“A partir de los dibujos que me mandan, creo una historia, le pongo la voz y le hago un vídeo. Tengo nueve cuentos escritos y cada lunes subo uno a su canal de YouTube. No me cuesta mucho crearlos, me salen solos”, explica este joven de 34 años, cartero y actor de profesión aunque actualmente en el paro. “Dibucontando” es el nombre de un proyecto que arrancó hace un mes y que a Carlos le gustaría que tuviese continuidad y que llegase a más sitios: “Mientras pueda y me sigan mandando dibujos me gustaría seguir porque disfruto y aunque me gustaría llegar a más lugares por ahora sólo me han hecho envíos desde Salamanca capital y Carrascal, aunque han empezado a promocionarme en el Facebook de Bornos en Cádiz y espero recibir pronto dibujos de allí”.

Al impulsor de la iniciativa no se le escapa ni un detalle y cada uno de los videos cuenta con una cabecera muy desenfadada para hacerlos reconocibles. El niño más pequeño que ha participado apenas tiene 3 años y el más mayor 13.