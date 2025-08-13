Días de tradición en Cantaracillo

Procesión en honor a San Roque por las calles de Cantaracillo.

Las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque de Cantaracillo están a la vuelta de la esquina. Mañana será la jornada de víspera y las peñas empezarán a calentar motores para prender la mecha de unos días marcados por la fraternidad, la alegría y el recuerdo.

Las tradiciones centran un programa que ha sido muy cuidado por los responsables de darle forma, con el objetivo de que estos días, marcados por el encuentro, tengan cabida para todos los gustos y edades.

El coro 'La Buena Moza' de Cantaracillo amenizará los actos religiosos tanto de la misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción, este viernes, como de San Roque, el sábado, y de San Roque Chico, el domingo. Las abundantes energías de Cantaracillo suelen desbordarse en momentos como la procesión con bailes a San Roque por las calles en el día grande, al son de los dulzaineros de la localidad.

En esta localidad destaca el aliciente cultural que tiene el poder de llenar casi todo el mes de agosto de propuestas para todos los gustos. En estas iniciativas se plasma el arte de los vecinos y descendientes, que aprovechan estos días para mostrárselo a la comunidad.

No faltarán los campeonatos, desde los de siempre, como el parchís o la brisca, hasta los más recientes, como el de azadón, que este año se llevó a cabo por segunda vez, acompañado de una degustación de jamón serrano.

Convites no faltan, y tampoco las citas solidarias. Una de ellas es el mercadillo de ocasión, que servirá para reinvertir lo donado en el patrimonio local que, con tanto cariño, se conserva en esta localidad.

El programa

Hoy

19:00 horas. 'Búsqueda del tesoro' desde el Ayuntamiento.

19:30 horas. Hasta las 22:00 horas, exposiciones: 'Naturaleza tallada' de Jesús Martín y 'Modelismo naval' de Nacho Plaza.

22:00 horas. Teatro 'El Hidalgo de la Mancha' en la Cilla.

0:00 horas. Actuación de Reyes Galocha. Plaza de los Caballitos.

Mañana

18:30 horas. Desfile de peñas con concurso a la mejor peña disfrazada desde la plaza de la Constitución con 'Los del Lío'.

19:30 horas. Hasta las 22:00 horas, exposiciones.

21:00 horas. Chupinazo y pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de Pilar Domínguez Hernández. Entrega del premio XXII Concurso de Cartel de Fiestas 2025, que será portada del calendario Cantaracillo 2026.

21:45 horas. Pincho solidario.

0:00 horas. Discomóvil Saturno con Mario Salcedo.

Viernes, día 15

12:00 horas. Misa y procesión: Nuestra Señora de la Asunción.

13:00 horas. Vino de honor.

17:00 horas. Parque infantil.

17:30 horas. Mercadillo solidario.

19:30 horas. Reyes Galocha.

0:00 horas. Melecia.

5:00 horas. After Party con DJ Iker González.

Sábado, día 16

9:00 horas. Alborada.

12:00 horas. Misa y procesión en honor a San Roque.

18:00 horas. Pelota mano.

23:30 horas. Discomóvil Zaranda.

Domingo, día 17

12:30 horas. Misa y procesión.

13:15 horas. Convite.

19:00 horas. Encierro infantil con minibueyes.

23:59 horas. Discomóvil Alyma.

18, 19 y 20 de agosto

19:00 horas. Campeonato de parchís y brisca.

Viernes, día 22

10:00 horas. Merienda-cena.

Juan Carlos Martín González (alcalde de Cantaracillo): «Hay un momento puntual en las fiestas en que se triplica la población» El alcalde de Cantaracillo, Juan Carlos Martín, está estos días pendiente del buen desarrollo de los festejos y de la gestión municipal. ¿Qué significan estas fiestas? —Son fechas de reencuentro, diversión, convivencia y confraternidad. Se junta mucha gente en el municipio y se aprovechan estos días para celebrar las fiestas. Además, es importante la tradición, porque honramos a la Virgen de la Asunción y a San Roque. ¿Cuánta gente se reúne estos días en Cantaracillo? —Como hay muchas fiestas en los pueblos del entorno, viene sobre todo gente vinculada al pueblo o con amistades aquí. No pretendemos que los vecinos de otros pueblos dejen sus propias fiestas para venir. Hay un momento puntual en las fiestas en que la población se triplica. ¿Van avanzando los proyectos municipales? —Vamos a afrontar una nueva fase de la cubierta del frontón. Ya tenemos casi toda la iluminación del pueblo con luminarias de bajo consumo y nos centraremos en la sustitución de tuberías y el asfaltado de alguna calle que queda pendiente. ¿Qué le gustaría destacar de lo que han hecho hasta ahora? —La obra que más fases ha requerido es la del frontón, que vamos afrontando sin dejar de atender otras necesidades del municipio. ¿Siguen cuidando su patrimonio? —Tenemos un pincho solidario después del pregón de fiestas y un mercadillo solidario el viernes. Lo que recaudamos se destina al patrimonio del municipio. Si es posible, y dependiendo de los fondos de que dispongamos, seguiremos levantando las paredes de alrededor de la Vera Cruz, manteniendo sus arcos de estilo mudéjar.