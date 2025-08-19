Los días más anhelados del año en Peñaranda

úblico en una de las verbenas con orquesta en el parque de 'La Huerta' el año pasado.

Desde hoy hasta el lunes 25 de agosto se celebran las Ferias y Fiestas de Peñaranda de Bracamonte. Son los días más preparados y esperados del año.

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte hace un importante esfuerzo económico dentro del presupuesto municipal y la comisión de Festejos estudia minuciosamente cada detalle para ofrecer la fórmula más adecuada para favorecer la diversión y el entretenimiento de las personas que eligen estos días para estar en la ciudad.

Serán días marcados por el colorido de las peñas, que son las que llenarán de alegría y colorido los momentos previos al lanzamiento del chupinazo. Su energía enriquecerá el ambiente desde el principio hasta el final porque las fiestas ganan cuando se viven en comunidad. Ese espíritu de reunión de las peñas se vivirá de un modo especial en la zona del cordel de Merinas, donde se ha instalado la zona de carpas para 47 peñas.

El completo programa de actividades será aprovechado por cada persona, familia , amigos o grupo a su gusto. Además de las propuestas culturales, conciertos y verbenas a cargo de orquestas de primer nivel existirá la posibilidad de disfrutar de la famosa gastronomía peñarandina en los establecimientos hosteleros de la ciudad que también se han preparado para ofrecer estos días lo mejor a los clientes.

Otro espacio de diversión serán las ferias situadas en el paseo de la Estación que este año contarán con una olla gigante o una montaña rusa además de otras atracciones, tómbolas y mercadillos.