Detectada una avería en la red de agua en la rotonda de Albahonda IV, en la carretera de Santa Marta
El incidente ha provocado una pérdida momentánea de presión en las urbanizaciones de Albahonda I, Albahonda II y Albahonda III
Carbajosa de la Sagrada
Lunes, 11 de agosto 2025, 16:33
La urbanización Albahonda IV estará afectada por el de corte de suministro. Así mismo lo ha anunciado el Ayuntamiento de Carbajosa, especificando que el mismo se debe a una avería que ha provocado una pérdida momentánea de presión en las urbanizaciones de Albahonda I, Albahonda II y Albahonda III.
«Los equipos técnicos ya están trabajando para solucionar el problema con la mayor rapidez posible. Lamentamos las molestias que esto pueda causar. El casco urbano no se ve afectado por esta avería», ha especificado el Consistorio del municipio.
