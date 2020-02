Desestimada la denuncia del alcalde de Sotoserrano por calumnias e injurias contra un edil socialista

El Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca pronunció una sentencia de absolución en favor de Miguel Martín, concejal del PSOE del Ayuntamiento de Sotoserrano, tras la denuncia interpuesta por el alcalde de la localidad, Sebastián Requejo, por un presunto delito de calumnias e injurias vertidas con el agravante de publicidad.

La sentencia decretó que no resulta probado “que en la conducta del acusado concurra el dolo específico de difamar, vituperar o agraviar al querellante”, argumentando que “era una denuncia global que hacía el PSOE ante las quejas de los vecinos y la falta de información por parte de la Alcaldía”, detallando que las declaraciones del edil no estaban dirigidas a Sebastián Requejo como persona en particular.

Ante esta resolución, que obligará a cada una de las partes a pagar lo correspondiente de los gastos del proceso judicial, los socialistas han emitido un comunicado para manifestar que “queda demostrado que la denuncia del alcalde era infundada”.

Ante esta postura Sebastián Requejo recuerda que “si no hubiera indicios de delito no se habría admitido a trámite la querella”. Asimismo, tacha de deshonestas las calificaciones por parte del PSOE tras la resolución, en las que los socialistas hablan de “un varapalo judicial para el alcalde”, además de insistir en su preocupación acerca de que los costes derivados del juicio por parte del primer edil puedan ser cargados a las arcas municipales.

El alcalde desaprueba lo que considera una conducta “difamatoria”. Entre algunas de las polémicas declaraciones que originaron el conflicto judicial había expresiones como “caciquil” y “dictatorial” en un comunicado público en el que el PSOE exigía mejoras en la gestión de los populares.