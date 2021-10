Desencuentro entre los feriantes y el Ayuntamiento de Béjar

La instalación de los carruseles en las ferias de septiembre de Béjar ha provocado un desencuentro entre el Ayuntamiento de la ciudad y los feriantes salmantinos, agrupados en Asfersa, por un incumplimiento del convenio, según han manifestado los feriantes

Tal y como señala José Ángel Lerma, presidente de la asociación, el miércoles pasado mismo se enviaba un burofax al Ayuntamiento para hacer constar que el Consistorio ha incumplido el convenio firmado la pasada primavera entre ambas partes y por el que los feriantes se hacían cargo del recinto ferial para instalar las atracciones en las ferias de mayo y de septiembre. El acuerdo, por el que los feriantes abonarían 6.000 euros más IVA en dos veces (mayo y septiembre) incluía el control del protocolo covid por parte de Asfersa, que sí se llevó a cabo en mayo, pero no ahora. Según añade Lerma: “Han dado dos autorizaciones sin cumplir el protocolo covid.

Allí no hay nada y ahora los cambian a las antiguas piscinas junto a Mario Emilio y a nosotros todo eso nos repercute porque nos pueden reclamar”, en referencia al riesgo de desperfectos o la posible suciedad que pueda acumularse en el recinto y que, conforme al convenio, corría a cargo de los feriantes. Con el envío del burofax ponen de manifiesto que ellos no son los responsables porque no han acudido a Béjar.

Se quejan también de que la alcaldesa no les ha atendido, a lo que Elena Martín ha señalado que se ha hecho cargo del proceso el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano: “ha estado tratando con ellos y yo, no es cuestión de que no les quiera atender, es que tengo que atender cosas muy importantes y el portavoz con ellos ha sido el concejal. El convenio se ha cumplido en la parte de mayo pero en la de septiembre no porque no han venido”. El edil señaló ayer desconocer si el convenio estaba firmado o no, pero sí confirmó que el traslado de las dos atracciones del recinto ferial a la antigua piscina de Los Praos estaba previsto con anterioridad.