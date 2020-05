Creer lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo o leer a diario el Boletín Oficial del Estado (BOE) para comprobar que es oficial la supresión de horarios en los municipios hasta 10.000 habitantes. He ahí la cuestión que trae de cabeza a varios de los grandes pueblos salmantinos, que se verían beneficiados por dicho anuncio, y en los que se ha desatado el descontrol ante la creencia generalizada de que la nueva medida ya es oficial.

Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el domingo, durante la videoconferencia con los máximos responsables de las comunidades autónomas, la supresión de las franjas horarias en los municipios de más de 5.000 habitantes y hasta un máximo de 10.000 puesto que los de menos de 5.000 ya no estaban sujetos a esta regulación horaria.

Dicho anuncio no se ha publicado aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo imprescindible para su entrada en vigor y aplicación, pero el descontrol en algunos de los grandes municipios salmantinos comprendidos en la mencionada franja de población es ya más que evidente. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León ratificaron, además, este aspecto afirmando que “si no se publica en el BOE, no existe” en referencia a la eliminación de los citados horarios.

El conflicto entre lo dicho y lo no publicado está ya en la calle y en localidades como Peñaranda, que además estrenó el pasado lunes la Fase 1, la actividad de sus habitantes es ya prácticamente normal como puede comprobarse, sobre todo, a media mañana y a última hora de la tarde. En este caso está siendo la Policía Local la encargada de recordar a diario, a través de redes sociales y personalmente por parte de sus agentes, la obligatoriedad de respetar las franjas horarias para paseos y práctica deportiva, y también por edades, y asegurando que el Boletín Oficial del Estado es el que determinará la entrada en vigor de una medida que aún no es oficial.

La Policía reitera, además, que los incumplimientos de dichas franjas horarias continúan sujetos a propuestas de sanción económica y apelan a la responsabilidad ciudadana.

Sin anuncio en el BOE que aclare todo este asunto se plantea, de nuevo, el interrogante de si la supresión de franjas horarias hasta 10.000 habitantes afectará a los municipios ya en Fase 1 de la desescalada, como publicaron gran parte de los medios de comunicación nacionales el domingo, o a todos.

Parece ser que finalmente será a todos y en la provincia salmantina, además de Peñaranda, afectará a Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada, Villamayor, Alba de Tormes y Villares de la Reina.

En todos ellos, aún en Fase 0 salvo Peñaranda, también se están generando ciertos casos de confusión entre los vecinos que creen que la medida de quitar la franjas horarias ya es efectiva y que no deben estar sometidos a ella como ha venido sucediendo en las últimas semanas. Un mayor volumen de gente en las calles es prácticamente generalizado y en casos como Alba de Tormes, desde el facebook de la Policía Local, y en Carbajosa de la Sagrada, en el del Ayuntamiento, se recuerda, una vez más, que las franjas horarias siguen en vigor hasta nueva orden a pesar de lo dicho el domingo por el presidente Pedro Sánchez.