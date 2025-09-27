Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El nuevo parque de la localidad de Cabrerizos contará con 3.700 metros cuadrados para el esparcimiento. EÑE
Cabrerizos: desarrollo urbano y social con nuevas inversiones estratégicas

El Ayuntamiento del municipio impulsa mejoras urbanas, culturales y de ocio, desde asfaltado de caminos y un edificio de usos múltiples hasta la mejora del paseo fluvial que conecta con Salamanca o la feria agroalimentaria, reforzando así su modernización y la calidad de vida de sus vecinos

EÑE

Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00

La localidad continúa avanzando en su desarrollo urbano y social con una serie de proyectos que fortalecerán los servicios locales y mejorarán la calidad de vida de sus vecinos.

Entre las actuaciones en marcha se encuentra la mejora del talud de la calle Los Arroyos, que permitirá garantizar la seguridad y estabilidad de esta vía. Asimismo, cabe destacar la urbanización de la acera del Camino de Salamanca desde la calle Los Arroyos hasta la calle Azucena por un importe de 72.000 euros por el fondo de cooperación JCYL.

En el ámbito cultural, el Ayuntamiento prepara la construcción de un edificio de usos múltiples en la calle Azucena, con un presupuesto de 330.000 euros y financiado mediante una subvención directa de la Junta de Castilla y León, cuyo proyecto se prevé aprobar en el próximo pleno municipal. Este espacio ofrecerá nuevas oportunidades para citas culturales, sociales y de ocio.

Paralelamente, se ejecuta el proyecto de una carpa en el parque del frontón, con un coste de 30.000 euros, y se encuentra en redacción el paseo fluvial que conectará Cabrerizos con Salamanca, un recorrido de 400.000 euros que permitirá disfrutar del río y acercar la localidad a la capital, desde Las Dunas hasta la zona deportiva de Salamanca.

Además, se contemplan mejoras en la red viaria local, con la redacción del proyecto de asfaltado del camino del Río Segunda (18.000 euros) y el asfaltado del camino del Río Primera (37.000 euros).

En el área educativa y cultural, se han incorporado dos furgonetas con DUS-500, sistemas de aerotermia, ventanas nuevas y mejoras en la cubierta del Centro Cultural, reforzando la eficiencia energética y las instalaciones.

En el ámbito social, Cabrerizos ultima los preparativos de su próxima Feria Agroalimentaria, que se celebrará el 4 de octubre, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00, un evento que reunirá a productores locales y artesanos, reforzando la identidad gastronómica y cultural del municipio.

